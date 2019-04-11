整個四月 雨林餐廳​【繳稅省錢˙美食大作戰】限時活動

心「稅」了嗎？報稅季即將到來，想到荷包又將瘦一大圈，不免開始心情鬱卒想省荷包；美麗信雨林餐廳提前開跑祭出【繳稅省錢˙美食大作戰】活動，以超值價格與嘉賓們一同精打細算省荷包又能饗大餐！

雨林餐廳整個四月限時推出【繳稅省錢˙美食大作戰】限時活動，平日週一至週五午間，不分午晚間每位成人只要NT$690+10%(平日午間原價NT$780+10%、平日晚間原價NT$880+10%) ；六歲至十二歲孩童更只要NT$400+10%(原價NT$550+10%)，心動優惠價，打擊報稅鬱卒心情。

而平日上班忙碌無法抽身享好康的嘉賓，美麗信特別於推出假日「四人同行捐發票˙送龍蝦」活動；假日午晚間用餐，成人每位NT$980+10%，只要四位成人同行用餐共捐十張2019年3、4月份發票，就可享每人免費半隻龍蝦佳餚；整個四月就用美食催眠繳稅的複雜心情，一嚐美味擺脫憂鬱！

美麗信花園酒店一樓「雨林餐廳」全新自助餐餐期，以季節為主要變換食材全新登場，主廚以繽紛樂活主題提案，提供各式豐腴菜餚選擇，菜色陣容包括現切爐烤稻香美國牛排等不定期更換，餐檯上更有綜合生魚片、精選海鮮、壽司手捲、現煮麵點、中西式繽紛熱食及海陸開胃冷盤，樂活鮮蔬沙拉吧、精緻湯品、季節時令水果、哈根達斯冰淇淋、西班牙La Menorquina冰淇淋、手作精緻歐風甜點、多款果汁及咖啡茶飲等無限享用。