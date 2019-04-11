泰籍新住民罹憂鬱症　全靠「它」走出陰霾大喊感動

（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）至今已協助2千多位新住民的「服務papa走」活動，曾大力協助過泰國籍新住民走出沈重的家計負擔等問題，因而讓他覺得很感動。

中央廣播報導，新北市國際多元服務櫃檯即日起在轄內29個行政區，展開新住民「服務papa走」巡迴活動，這項外展式服務已邁入第四年，至今協助2千多位新住民。其中，曾有一名泰國籍新住民，因丈夫吸毒常進監獄，後來還衍生負債及婆媳問題，結果在參加「papa走」活動後，這幾年持續接受協助，如今各項問題都解決了，讓這位新住民視服務人員為再生父母，感激不已。

新北市政府1樓聯合服務中心設有國際多元服務櫃檯，由5位新住民服務人員提供越南語、印尼語、泰國語、緬甸語、菲律賓語及英語等6種語言諮詢，新北市教育局從2016年起推動「服務papa走」活動，每年由這5位服務人員分別到新北市29個行政區進行巡迴服務，讓有需求但不方便到新北市府的新住民，也能獲得協助。

泰語服務人員鄒瓊美表示，曾遇到一位新住民在參加兩、三場「papa走」活動後，終於願意卸下心防，向她說出自己的遭遇，提到老公會吸毒，所以時常進監獄，後來又得到不當的指引，產生債務，結果患有憂鬱症，在不得已的情況下，將孩子送回泰國。

鄒瓊美：『(原音)經過她同意，我們就是轉介法律扶助基金會，請律師一起扶助她，去打官司，先離婚；然後再打官司，小孩監護是她的；然後再協助她申請永久居留證，就是三樣這樣子一起幫她，所以她非常感謝我們國際多元服務櫃檯。』

鄒瓊美提到，這個協助的過程長達3年多，孩子也接回台灣了，這位新住民和她說，現在雖然1個人要養3個小孩，很辛苦，但身上沒有債務，覺得很幸福快樂。聽到這番話，也讓鄒瓊美很高興，覺得服務團隊很了不起，能給新住民姊妹們穩定的生活。

新北市教育局表示，今年新住民「服務papa走」活動將持續到11月13日，每場除了宣導各項新北市新住民福利措施，也將進行健康養生或親子教育等專題講座，及歸化國籍等法律介紹，並有抽獎活動，各區場次可上新北市教育局網站查詢。