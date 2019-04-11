慕軒飯店 再獲2019台北米其林推薦

4月春暖花開好時節，接連傳來各種好消息，國泰飯店觀光事業旗下的MADISON TAIPEI HOTEL慕軒飯店雙喜臨門，再次榮幸名列『2019台北米其林指南之推薦旅館名單』，飯店1樓URBAN331威士忌酒吧更首次獲得『2019世界奢華餐廳獎』！慕軒飯店自開幕以來，備受國內外相關產業評審與旅客高度肯定，致力提供給懂得生活品味的旅客，一段渴望慕求的旅程與靜謐安心的空間。4月正逢慕軒飯店五週年，即日起至6月30日止預訂「春季漫遊台北」住房專案NT$4,158起，4月底前訂購再加贈同房12歲小孩一位免費；餐飲部份，凡於URBAN331威士忌酒吧用餐消費”週末夜未眠”或”主廚精選牛排饗宴”，即享四人同行一人免費或與當月壽星同行整桌85折，讓您輕鬆享受米其林與奢華餐廳大獎所推薦的高品質餐旅服務。

2019台北米其林指南 慕軒飯店細膩服務獲認證

享譽國際盛名、今年舉辦第二屆的2019台北米其林指南於近日公佈，台北市將近600間的旅館業者中，本次名單也僅有24間飯店入選，慕軒飯店低調內斂的細膩服務，能讓旅人完整享有「舒適（Comfortable）」的休憩空間，因而受到米其林評審的肯定，繼去年獲選後，再次得到指南認證。位於台北市敦化南路優越黃金區位的慕軒飯店，離台北101僅一站捷運站之遙，倚著優雅欒樹林蔭大道，室內空間以精挑原木與稀有石材，搭配時尚風格的新古典家具，低調中自顯氣度；服務面上更是以客為尊為出發點，每間客房配置HandyPhone智能旅遊手機，提供4G無限上網、查詢資訊、免費撥打台灣與國際電話等服務。此外，慕軒飯店備有全套防蟎抗敏的寢具與十種枕頭選單（獨立筒工學記憶枕、竹炭健康枕、天然水漱石枕、護頸枕、舒壓美腿枕...等）、特調香氛Antibac2k空氣清淨球、專屬睡眠音樂與畫面的電視頻道，也隨時備妥眼罩耳塞與美腿機，所有貼心入微的關懷，盡力減低影響睡眠品質的任何因素，呈現從夜晚到清晨窩心至極的舒眠環境。

2019世界奢華餐廳大獎 URBAN331威士忌酒吧精緻餐飲備受青睞

餐飲界年度盛事「世界奢華餐廳大獎(World Luxury Restaurant Awards) 」隸屬於世界奢華酒店大獎(World Luxury Hotel Awards)的認證國際性組織，每年度由旅客、美食家、飯店及餐廳同業間，遴選全球具一流規模及卓越服務指標性的餐廳。2019年，慕軒飯店URBAN331威士忌酒吧因細膩沉穩的室內氛圍，供應各國的頂級麥芽威士忌、經典酒款、繽紛調酒及多種美味異國餐點首度獲得提名，2019年度台灣更僅有三間餐廳獲得提名，並在首度提名參與就勇奪『世界奢華餐廳大獎』之殊榮，其精緻的餐飲實力備受肯定。敬邀您親自體驗，在喧囂的城市中，拋開繁忙沉悶，優雅品味美酒佳餚，享受輕鬆怡人的私密片刻。