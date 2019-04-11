交通空污引發孩童氣喘　台灣嚴重度全球第四

（台灣英文新聞／朱明珠 綜合外電報導）根據一篇最新研究顯示，全球每年有400萬名孩童因交通空污而引發氣喘，光是台灣地區每10萬人約有420名孩童罹患氣喘，嚴重度全球第四。專家提醒，這項指標性研究顯示，嚴重的空污，導致全球大部分的孩童無形中成為罹患氣喘的高風險族群，呼籲各國政府應採取緊急行動來保護孩童健康。

英國廣播公司BBC報導，該研究刊登於英國醫學期刊《刺胳針星球健康》（Lancet Planetary Health）上；美國喬治亞華盛頓大學的研究團隊分析了全球194個國家和125個主要城市18歲以下孩童氣喘比例、人口數與二氧化氮（nitrogen dioxide，NO2)）排放之間的關係。

根據研究結果，以國家來排名，與交通污染有關的兒童哮喘病例比例最高的國家是：科威特每10萬名孩童有550人罹患氣喘，嚴重程度全球最高；阿拉伯聯合大公國排名第2，每10萬人有460人；加拿大排名第3，每10萬人有450人，台灣排名第4，每10萬人有420人。

因空氣汙染引起孩童罹患氣喘的人數最多的國家排名為：第一名為中國有76萬人，印度35萬人居次，美國24萬人位居第3，印尼16萬人排名第4，第5名為巴西14萬人。

研究人員指出，該研究主要目的是希望各國政府能祭出相關政策去改善孩童健康，以更潔淨燃料的交通運輸取代現有石油產品的交通工具，例如公共交通工具電氣化、腳踏車和走路等，才能真正的降低空氣汙染和減少溫室氣體排放量。