苗栗多元族群融合　表揚新住民恩愛夫妻

（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）苗栗縣政府攜手榮民服務處輔導榮民袍澤及其新住民配偶，頒獎表揚楊濟忠等12戶幸福家庭，勉勵大家在多元族群融合環境下，更應珍惜得來不易的姻緣。

台灣好新聞報導，苗栗縣政府社會處與榮民服務處為輔導榮民袍澤及其新住民配偶，拉近文化和語言的差異，兩單位近日共同在苗栗市國揚餐廳辦理新住民生活適應輔導，同時由苗栗縣長徐耀昌與榮服處長徐偉光，頒獎表揚楊濟忠等12戶幸福家庭，並勉勵大家在多元族群融合環境下，更應珍惜得來不易的姻緣，互相扶持照顧，傳承倫理與美德。

徐耀昌表示，截至今年2月底為止，與新住民登記結婚締結良緣的縣民已逾1萬5000人，顯見苗栗縣除客家、閩南及原住民族群之外，更有一群新住民生力軍，苗栗縣已成為多元族群融合的城市，其中有不少新住民遠渡重洋來台與榮民結婚，面對年齡、語言及文化各方面差異必須調適，在在都可能成為影響家庭和諧的重要因素，希望藉由幸福家庭的表揚，勉勵更多異國婚姻家庭珍惜得之不易的姻緣，一路相互扶持，發揚固有家庭倫理與傳統美德。

縣府社會處長楊文志指出，新住民儼然已是社會一股重要的力量和有影響力的族群，縣府對新住民的生活關懷向來不遺餘力，更相繼在南、北苗地區增設了新住民家庭服務中心，可就近提供生活上的協助與照顧，他並呼籲有能力的家庭適度關懷周遭弱勢族群。

榮民服務處長徐偉光表示，榮服處辦理年度新住民生活適應輔導活動，安排內政部移民署苗栗服務站專人，說明新住民相關照顧服務及生活輔導措施，放映影片「奉獻」，敘述榮民對國家社會的貢獻和退伍後生活點滴，增進彼此了解。徐偉光強調，此次在18鄉鎮市公開遴選出12戶幸福家庭，頒發獎狀與紀念品，他們開心受獎 並保證為社會國家奉獻更多心力，這是一股非常正面向上的力量。