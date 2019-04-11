中國武統論者李毅訪台演說　移民署：限令今天出境

（台灣英文新聞/社會組 綜合報導）曾鼓吹武力統一台灣的中國學者李毅，受中國和平統一促進會邀請訪台演講。但內政部移民署表示，李毅9日持觀光簽證入境台灣，不得發表演說，已廢止李毅入境許可，限令今（11)日出境。

目前積極通知李毅的移民署說，會依李毅入境時留的相關資料通知李毅，限令今天出境，如果不願出境就強制執行。

內政部也表示，李毅將被列為不受歡迎人士，未來也將管制其入境。

中央社引述移民署表示，李毅是旅居海外中國地區人民身分，以觀光事由在去年(2018年)8月申請一年多次入台證，依規定，以觀光事由入境台灣不可受邀演說。

移民署說，考量李毅過去武統言論，有事實認定危害國家安全和社會安定，經會同陸委會審查，依大陸地區人民來台從事觀光活動許可辦法規定，廢止李毅入境許可，限令今天出境。

促統會人員受訪表示，李毅目前在台觀光，但不願透露李毅行蹤；此外，即使李毅無法演講，論壇與遊行仍將如期舉辦。

促統會13日在台中市辦「和平統一融合發展論壇」與遊行，文宣稱論壇邀「旅美社會學家李毅教授」演講，但民主進步黨籍台中市議員黃守達在社群網站臉書（Facebook）貼文表示，力主武統的李毅曾明言只要解放軍跨過台灣海峽，台灣人民就會忘記台灣獨立思想。

作家顏擇雅也在臉書貼文說，李毅最近媒體上的職位都是人民大學研究員，曾指「和平統一已經無望」，極力鼓吹武統，武統後要送2500萬新移民到台灣，解決台獨問題。她在po文質疑，