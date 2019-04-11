7顆牙齒5種骨頭立大功 菲律賓洞穴發現新種古人類

科學家在菲律賓呂宋島發現前所未知、約於5萬年前居住在此的新人種，便以島名將其命名為「呂宋古人類」（Homo luzonensis），為人類家族樹添新枝。

法新社報導，根據9日發表於「自然」（Nature）期刊的發現，呂宋古人類雖非現代人類直系祖先，卻是遙遠的古代親戚。

法國、菲律賓和澳洲研究人員2007年在菲律賓的卡洛洞穴（Callo Cave），發現可回溯至6萬7000年前的骨骸。

研究人員起初並不清楚這些骨頭屬於何種早期人類，直到最近才在這處地點發現7顆牙齒和5種不同的骨頭，皆可追溯至5萬到6萬7000年前。

這些至少為3人所有的骨骸，足以讓研究人員認定屬於前所未知的人種，不過尚有更多證據待查。

新發現的呂宋古人類足部骨頭，與任何已知同時代人類都不同，但和約200至300萬年前生存於非洲的人種近乎相似。

呂宋古人類也有彎曲的手指和腳趾骨，顯示攀登可能是他們行為的重要部分，此特徵與更早期人種較為相似。

法國人類博物館（Musee de l'Homme）古人類學家、研究共同領導者底特律（Florent Detroit）在記者會中告訴法新社：「從一開始，我們就發現這些化石的不尋常特徵。」

底特律說：「我們完成比較分析，證實與先前所述的任一人屬原始人種截然不同。」

底特律還說，研究人員如今認為呂宋古人類較可能為兩足行走，而非住在樹上。骨骸也顯示，他們體型很小，身高不到1.2公尺。

值得一提的是，研究人員發現的牙齒，有著屬於不同早期人類的組合元素，出乎各界意料。底特律說：「這是我們從未在其他物種身上發現的情況。」

「這也告訴我們，若連同其他發現，和我們所知的兜不攏，因此我們會說這是新物種。」

此外，這項發現也引發許多疑問，包括呂宋古人類是如何抵達這座島嶼，而他們的祖先又是誰等。