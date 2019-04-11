全體上市公司3月份當月營收較去年同期成長0.98％

（台灣英文新聞／財經組綜合報導）證交所11日發布統計，依據上市公司公告今年3月營收，顯示全體上市公司營收總計2兆6,186億元，較去年同期成長253億元（0.98%），營收成長公司共465家，衰退公司共468家，較前(2017)年同期成長1,530億元(6.21%)。

另累計1至3月全體上市公司營收總計7兆4,198億元，較去年同期成長467億元（0.63%），營收成長公司共465家，衰退公司共468家(相關資料詳如附表)，較前(106)年同期成長5,248億元(7.61%)。

全體上市公司108年3月當月營收呈現成長趨勢之主要產業為水泥工業、紡織纖維業及航運業，衰退趨勢之主要產業為建材營造業、玻璃陶瓷業及造紙工業；另全體上市公司1至3月累計營收呈現成長趨勢之主要產業為資訊服務業、紡織纖維業及航運業，衰退趨勢之主要產業為電器電纜業、玻璃陶瓷業及建材營造業。

證交所表示，經瞭解全體上市公司3月份營收成長較大之產業，水泥工業因大陸市場水泥價格調漲，紡織纖維業因個別公司新產能開出，出貨量增加，及航運業因運價走揚及攬貨量增加，致營收較去年同月成長；當（3）月份營收衰退較大之產業，建材營造業因個別公司去年同期建案完成產權移轉認列營收，去年比較基期較高，玻璃陶瓷業因個別公司受大陸對太陽能產業補助減少使得光電玻璃出貨衰退，及造紙工業因個別公司外銷市場衰退，致本月較去年同月營收衰退。

全體上市公司累計至108年3月營收成長較大之產業，資訊服務業因個別公司認列相關專案營收及新產品上市，紡織纖維業因個別公司新產能開出，出貨量增加，另航運業因運價走揚及攬貨量增加，致累計營收成長；累計營收衰退較大之產業，電器電纜業因個別公司之子公司去年同期有建案出售收入，去年比較基期較高，玻璃陶瓷業因個別公司受大陸對太陽能產業補助減少使得光電玻璃出貨衰退，及建材營造業因個別公司去年同期建案完成產權移轉認列營收及認列營建工程收入，去年比較基期較高，致累計營收衰退。

證交所亦表示，前開營收彙總資訊，投資人可至公開資訊觀測站查閱參考，網址如下：http://mops.twse.com.tw/mops/web/t21sc04_ifrs。