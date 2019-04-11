危害生物多樣性　64公斤緬甸蟒遭佛州國家保護區獵捕

（台灣英文新聞 / 林靜怡 綜合外電報導）美國研究人員日前在創新科技的協助之下，成功在佛羅里達州的大柏樹國家保護區捕獲一隻64公斤重的緬甸蟒。這隻原生活於亞洲的動物，為何會跑到數千里外呢？

綜合法媒「科學與未來」(Sciences et Avenir)與BFMTW報導，大柏樹國家保護區（Big Cypress National Preserve）上週五在社群媒體寫道，這隻緬甸蟒是隻母蛇，身長5.2公尺，重64公斤，體內當時有73顆蛇蛋，是佛羅里達州南部有史以來捕獲最大隻的蟒蛇。研究人員趁著蟒蛇交配期，透過無線電發射器，追蹤雄性蟒蛇的蹤跡，藉此鎖定雌蟒位置。

研究團隊表示，捕捉這隻母蟒蛇之目的是為了研究，同時測試此一補蟒新方法。該團隊指出，此舉不僅是為了移除入侵蛇種，也為了蒐集數據供研究之用，但並未說明母蟒的後續處置方式。

這隻原生活在東南亞熱帶雨林的緬甸蟒(Python bivittatus)，體長可達6公尺，體重可達百公斤，壽命介於20-25年，母蟒蛇一胎可誕下約百顆蛇蛋。緬甸蟒1980年在大柏樹國家保護區現蹤，屬外來物種。

國際自然保護聯盟將緬甸蟒列為易危物種，但卻遭不當引進美國。由於這種蛇類在當地缺乏天敵，又危害到佛羅里達大沼澤地區的生物多樣性，美國政府自2012年起已禁止進口，並於同年1月開放民眾獵殺，以降低其族群數。