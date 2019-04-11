生理期3大NG清潔法　當心私密處發炎

（台灣英文新聞／朱明珠 台北報導）女生生理期期間為了避免異味，多會使用一些清潔力較強的陰道盥洗用品，或用去汙力強的鹼性清潔用品清洗。但禾馨民權婦幼診所陳思宇醫師警告，這些「過多」的動作，反而可能導致私密處發癢、發炎、產生更多異味。

一名24歲林姓女上班族每次那個來的時候，私密處都悶癢難耐且飄出異味，林小姐誤以為是因洗得不夠乾淨才會癢，所以每次洗澡時都加強搓洗力道，並使用去汙力強的鹼性沐浴乳。長期下來，不僅搔癢狀況未改善，反而併發發炎感染，嚇得她趕緊就醫，症狀才得以緩解。

醫師提醒，如遇私密處搔癢症狀，都可能是求救警訊，先別急著把它「洗得很乾淨」，錯誤且過度的清潔可能導致私密處更癢、產生更多異味。與身體其他部位相較，私密處肌膚因缺少皮脂膜與角質層的保護所以更加脆弱，醫師指出，過半數女性在生理期常有以下三種錯誤清潔方式 :

1. 清洗時的手部力道、清洗的時間，甚至清洗的頻率上，都會加倍「用力」。

2. 過於頻繁使用陰道盥洗用品。

3. 使用不適合的私密處香氛、美白、抗老訴求的洗沐保養品。

醫師提醒，想在生理期好好體貼你的私密處，應把握「斷捨離清潔法則」，去除不必要的成分與動作、只留下真正必要的清洗步驟 :

1. 訴求少 : 避免強調美白、抗老等花俏功能的產品，降低私密處受到刺激的機會。

2. 動作少 : 減少不必要的清潔道具或深入式的清潔動作，減少私密處受傷、酸鹼值破壞的風險。

3. 時間少 : 清洗時間不需要特地拉長，選擇溫和保濕又能輕鬆沖洗的產品，就能達到清潔效果。

4. 力氣少 : 清洗時不要太用力、刺激，清潔劑起泡後再使用，或是改用慕絲狀產品，都能減少摩擦力道，保護嬌弱的私密處肌膚。