企業需求旺盛　企業永續管理師證照培訓班首度加開平日班

（台灣英文新聞 / 林靜怡 綜合報導）台灣企業永續研訓中心(Center for Corporate Sustainability, CCS)今(11)日宣布好消息，第五期「企業永續管理師證照培訓班」首度加開平日班與假日班雙軌並行，歡迎各界派員參加。

財團法人台灣永續能源研究基金會董事長簡又新表示，因應前幾期報名情況踴躍且一位難求，第五期課程首度加開平日班與假日班雙軌並行，期盼更多企業派員投入CSR相關人才培訓，未來企業CSR人才的多寡，將是決定企業是否能永續經營的關鍵。

由財團法人台灣永續能源研究基金會(Taiwan Institute for Sustainable Energy, TAISE)與國立台北大學商學院(NTPU College Of Business)共同主辦的企業永續管理師證照培訓班，是為培養企業永續管理師專業核心能量，以堅實的培育機制，協助學員穩健紮根，打好企業、機關學校或組織機構所需的專業基礎，並提供了環境、經濟、社會及公司治理等各面向企業永續管理技能訓練，精準掌握國際趨勢脈動。

主辦單位表示，企業永續管理師證照培訓班匯聚跨領域產業先進，共同精進CSR專業知能與企業永續最新趨勢。前四期企業永續管理師證照培訓班皆爆滿，共計170位學員中有4位董事長、6位獨立董事、10位總經理，超過半數皆為經理級以上之中高階主管，更有學員每週自中南部北上前來參與培訓。

第五期企業永續管理師證照培訓班，無論是平日、假日班名額各僅有50位員額、招滿即止，詳細簡章、課程內容及報名請參閱台灣企業永續研訓中心活動官網查詢。