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一帶一路攔不住 中東歐難敵銀彈誘惑

中國鎖定財務普遍窘迫的中東歐國家下手，作為其通往歐洲大陸的門戶

By 黃紫緹,台灣英文新聞－編輯
2019/04/11 13:51
塞爾維亞女子路過中國國旗（圖／美聯社）

塞爾維亞女子路過中國國旗（圖／美聯社）

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合外電報導）儘管歐盟竭力阻擋中國政經勢力深入，其一帶一路野心卻顯然已在中東歐開花結果。從燃煤發電廠、通信網絡，至橋樑道路等基礎建設，手頭拮据的中東歐國家，正全面擁抱中國銀彈。

美聯社》報導，歐盟成員克羅埃西亞11日舉行「16+1」峰會，研商連結中國與區域16國之建設與合作計畫，讓歐盟主要成員國備感不安。

中國已挹注數十億美元資金於發展中東歐基礎建設，西方國家深怕長此以往，許多歐盟成員、以及有意加入歐盟的國家，恐怕會為了眼前白花花的銀子而大興建設、犧牲環境等考量。

西方國家擔憂的情況包括：規避歐盟市場競爭法規、超額借貸、建設品質劣化、5G網絡安全疑慮等。批評家指，若中東歐大開門戶讓中國插手投資，中國也應開放歐盟進入其市場。

綜觀投資計畫，其中連結匈牙利首都布達佩斯（Budapest）與塞爾維亞貝爾格勒（Belgrade）的高鐵最受爭議。此一鐵路通往中國掌控的希臘港口比雷埃夫斯（Piraeus），是中國貨物進入中東歐的門戶。

由於該計畫將由中國國營銀行出資建造、中國企業提供所需技術，與公共建設須拆成細項以吸引多家企業投標之歐盟法規互相扞格，歐盟因此盯得很緊，也凸顯了匈牙利政府為一己之私，罔顧歐盟規範之心態。
一帶一路
中東歐
16+1
5G

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