〈時評〉不公平的初選 賠上民主、進步的形象

九局棒球賽已經正式開打，突然有一隊臨時提議要延期再比，這樣的比賽公平嗎？會不會令人懷疑是在作弊？民進黨總統初選就是呈現這個情況；更可怕的是，中執會竟然集體背書，民進黨為蔡英文總統量身打造初選時程，已經賠光了形象，就算蔡英文最後順利出線，也會因為初選不公，染上一層陰影。

民進黨自從初選登記以來，各種傳言和小動作不斷，目的都是想要搓掉賴清德，而且將團結與否的大帽，硬扣在賴清德身上，將所有壓力推向賴清德；原本以為這些風風雨雨會隨著初選而落幕，沒想到現在卻演變為延長賽，情勢還更糟。

首先，是卡賴清德的傳言，從檯面下轉為檯面上。民進黨的中執會上，赤裸裸延後初選時程，這對早已準備就緒的賴清德來說，形成一場極為不公平的對決；因為賴清德目前聲勢領先，相對於府院黨大軍力挺蔡英文，雙方的人力、資源相差十分懸殊，初選時間拉長後，賴清德的戰力也會被消耗掉，要如何挺到民調出爐，將是一大考驗。

其次，在整個氛圍形塑下，以往民進黨不可能發生的事情，為了讓蔡英文繼續角逐連任都變得有可能發生，其中，也包括在民調上面動手腳。這幾天，一些挺蔡英文的人士已經不斷放話，認為賴清德民調若贏過蔡英文但在誤差範圍內，那不算贏，這是否在為蔡英文預埋伏筆？而且民調形式如何制定，恐怕都會被導向對蔡英文有利的方向。

就算上述利用民調確保蔡英文勝出的情事不會發生，而是維持一定的中立、客觀性，但外界已經很難相信這是一場公平的初選民調。因為當所有規則早已明定，時程也都排好的情況下，中執會不顧外界觀感，硬生生將初選時程整個延後，早已和民進黨過去批評的國民黨沒有兩樣，賠上民主、進步的形象，成為威權、退步的代表。

更好笑的是，黨主席卓榮泰竟然還附合挺英派中執委的發言，指稱政見會和民調作業不及，但這些時程日前早已排定，中央黨部早應做好準備，若按既定時程無法舉辦，顯然是明顯失職，必須承擔這個責任，如今卻變成延後初選的藉口，這若不是暗中配合蔡英文，就是承認自己無能。

情勢發展迄今，在挺英派人士集團操作下，就算蔡英文最後贏得民進黨初選，有誰會相信這個結果？誰會認同蔡英文代表民進黨參選的正當性？因此，反倒是賴清德勝出，才能證明民進黨初選公正無私。問題是，挺英派會給賴清德這個機會嗎？

（作者李平華，資深媒體人）