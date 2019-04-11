【年輕化】手麻誤以為是五十肩　30多歲壯年罹患巴金森病

（台灣英文新聞／朱明珠 台北報導）過去大家普遍認為巴金森病為高齡者的疾病，但台大醫院巴金森症暨動作障礙中心主任吳瑞美指出，目前10-15%病患確診年齡不到40歲。據臨床觀察，年輕型巴金森病患者比起年長患者更容易出現自我封閉狀況，因為中壯年正值衝刺事業、成家的重要階段，若確診巴金森病，對個人與家庭的衝擊都是一大衝擊。

現年40歲的正雄，過去曾是事業有成的高階主管，於三年前確診巴金森病。剛開始出現肩膀痠痛、右手發麻，讓他誤以為是五十肩發作，於骨科看診後症狀不見好轉，轉診至神經科才確診為巴金森病。

罹病初期整天怨天尤人，面對生活與工作十分消極，更悲觀的認為自己最後一定會喪失原有的生活、工作。所幸，在醫師極力的開導、妻子的陪伴、同事的支持下，正雄所害怕的事情並沒有發生。近年，正雄也常鼓勵像他一樣的病友，只要積極治療，相信未來一定會有能治癒的藥物出現。

巴金森病，大家記憶中的症狀多半是「顫抖」。吳主任表示，除了顫抖以外，動作變慢、肢體僵硬、無力、字越寫越小等都是巴金森病初期常見的症狀，但值得注意的是，年輕型患者初期比較不會出現顫抖症狀，反而多表現於肢體動作上，例如：肢體僵硬、動作異常等，臨床高達三成患者會求診復健科、骨科等 以致無法即時對症下藥、延誤治療時間。

巴金森病的腦功能損傷為不可逆，若沒有及早發現、治療，恐加速患者出現動作障礙、喪失行動能力的時間，更有可能讓患者失去口語表達能力。其實只要及早發現、按時回診治療，便能維持正常生活，而工作只要沒有繁複的肢體動作，基本上不會有明顯的影響，因此患者毋須擔心。

吳瑞美主任提到，現在已有多種巴金森病的治療方式，會依患者不同症狀，提供不同的治療選擇，幫助患者緩解症狀，並延緩疾病惡化，甚至對於多數合併憂鬱症的患者，也能獲得緩解。吳瑞美主任也呼籲，切勿輕忽巴金森病初期徵兆，如出現肢體發麻、刺痛、不自主抖動或肢體僵硬的狀況，就應該優先到神經科求診為宜。