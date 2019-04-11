人生無常！松菸「剎那」成「白泡沫」　日藝術家大型裝置展至6/16

（台灣英文新聞/劉怡均 台北綜合報導）歡慶松菸80週年，松山文創園區「藝異空間」以「記憶」為主題，邀請日籍藝術家AYUMI ADACH展出以「剎那」為靈感創作的大型藝術裝置「白噪音」，藉由無數白色泡沫暗指人生夢幻泡影，自即日起展至6月16日止。

松山文創園區「藝異空間」以「記憶」為主題策畫系列展覽，其系列第二檔展覽首度連結國際，邀請日籍藝術家AYUMI ADACHI（足立あゆみ）現地創作大型裝置藝術作品，轉化原為製菸工廠的「藝異空間」，讓觀者走進展場即進入作品，在有機的空間中感受一種似曾相識的舒適、被包裹的感覺。

ADACHI自2015年起便深受佛教教義影響，在人生輪迴中「剎那」（即梵文kṣaṇa，約0.013秒的瞬間）觀念影響下，開始以無數個像是白色泡沫的「十四面體（Tetrakaidecahedron）」進行一系列大型裝置藝術創作，「白噪音」（White Noise）展覽是她一系列作品的延續，繼2015「剎那」、2016「影響」、2017「波紋」之後的生命再思。

ADACHI以金屬線、紙張等簡約素材，建造一個佈滿了白色泡沫的藝術空間。泡沫，隱喻人生的夢幻泡影，一彈指六十剎那，一剎那九百生滅；每個剎那即生即滅，無常輪迴。生命形成與終結的循環，由無數個0.013秒組成，每一個出生、死亡至重生的過程又循環不止地，逐漸成就43億2千萬年永生的萬劫。萬事萬物如此循環，永不止息。

「藝異空間」位於松山文創園區南向製菸工廠一樓，邀請民眾走進展場，感受不同國內、外藝術家的精彩創作，從中找到觸動心靈、引起共鳴的記憶，期藉此展現藝術的親民與多元，並致力於主動發掘優秀的團隊與企劃。

「白噪音」帶給大家伴隨著如流水、如血液流動般的背景音樂，盼喚醒身心深處、某種熟悉的記憶或場景，自即日起展至6月16日止。