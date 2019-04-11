不願面對的真相　半世紀以來9萬億噸冰川消融殆盡

（台灣英文新聞 / 林靜怡 綜合外電報導）根據近日發表的全球冰川的研究報告，全球19處極寒之地，過去50年來竟已喪失了逾9萬億噸的冰川。

綜合法媒「世界郵報」(Le Monde)、BFMTV等外媒報導，自1961年至2016年，地球已有逾9萬億噸冰川消融殆盡，亦即每年平均損失了3,350億公噸的冰，造成海平面在50幾年間上升了2.7公分。

瑞士蘇黎世大學(Universität Zürich)的冰川學家、本研究第一作者Michael Zemp向法媒「世界郵報」(Le Monde)表示，全球冰川正以每年三倍阿爾卑斯山脈儲冰量的速度消失中。

法國科諾伯勒阿爾卑斯大學(Universite Grenoble Alpes)冰川學家Emmanuel Thibert表示，其研究結果顯示冰川大陸，尤其是在南美洲的巴塔哥尼亞、阿拉斯加，以及北極，都是受暖化影響最鉅的地方。

當然，冰川的融化並不是造成海平面上升的唯一因素，海洋暖化也是原因之一，兩者都和全球氣候變遷有關，只有西南亞的冰川不減反增。

國際研究團隊針對全球19個酷寒地區進行研究，蒐集1961-2016年數據、檢視了近1萬9千個冰川空照圖、衛星觀測圖與現場測量數據。研究人員提出警告，部分冰川到了本世紀末，恐怕會全面消失，其他則會在2100年後持續推升海平面。

新研究報告已於8日刊登在《自然》(Nature)科學期刊上。