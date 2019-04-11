森焱堂X幾米「忘記親一下」多媒體劇場　淡水雲門劇場感人首演

（台灣英文新聞/劉怡均 台北採訪報導）森焱堂改編幾米繪本「忘記親一下」，推出多媒體親子劇場，透過執偶、音樂、動畫、舞蹈等活潑形式，撫慰因遺憾帶來的傷痛記憶，將於5月淡水雲門劇場演出。

「忘記親一下」製作人許文煖曾與香港導演林奕華，以及墨策國際合作多年，集結各領域的創意人才共造沈浸式劇場，特別邀請白輻影像創辦人洪鈺堂（Rex Hon）操刀影像設計、劇場投影以及宣傳片；服裝設計則邀請現任Little Kingdom親子概念店主理人的設計師黃琇雯（Elsie Huang）領軍，打造新潮流。

許文煖表示，幾米這本繪本獻給「被遺忘仍勇敢長大的孩子」，或許每個人在生命歷程裡，都有些沒有辦法好好告別，留下遺憾的時刻，希望藉由這齣戲，撫慰存在內心深處，且難以忘懷與面對的傷痛印記。

此次，多媒體音樂劇的主場景為行進中的車廂，搭配動態影像投影，真人執偶的活潑演出，歌曲舞蹈交織的歡樂與悲傷，柔化現實生活中的痛楚，將幾米打造的細膩溫柔幻境，立體的呈現在觀眾眼前。

「忘記親一下」為幾米2015年作品，應日本越後妻有大地藝術祭之邀創作。這次演出的故事經過改編，以一台名為「幸福」的列車貫穿全場，透過長大成人的主角，和兒時的自己相遇展開旅程，聚焦親情，勇氣和面對遺憾的選擇，讓他找回那些已被遺忘的曾經的最愛，並重新進入心裡。

另外，金鐘獎兒童少年節目主持人得主王伯源也將擔綱男主角演出，而當紅音樂劇性格小生高華麗，更將一人分飾三角演出劇中關鍵人物，帶給大家充滿歡笑，童趣的新型態音樂劇。

值得一提的是，該劇選擇在淡水的雲門劇場演出，在於呼應故事中搭上列車展開旅程的情節，製作團隊希望觀眾上捷運車廂前往或離開演出場地，能在幾米故事角色的陪伴下，進行一場有趣而充滿回憶的列車之旅。



（影/Youtube）