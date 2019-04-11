脫歐大戲新發展 歐盟同意再延至10/31

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合外電報導）脫歐最新發展，歐盟11日同意，讓英國脫歐期限再延至10月31日，由於日期恰好落在萬聖節，美媒似有意諷刺這齣歹戲拖棚的鬧劇，刻意下了個標題，「不給糖就搗蛋？」（Trick or Treat?）

《美聯社》報導，原先英相梅伊（Theresa May）爭取推遲至6月30日，不過歐盟27國代表召開了逾6小時的會議，決議讓脫歐大限彈性展延至10月底，亦即再給英國半年時間，好好尋求最佳分手方案。

脫歐大戲延宕至今，歐盟實已耐心耗盡。據報導，各國代表在緊急峰會前，對於是否要拉英國一把，還是心一橫，直接將英國推落硬脫歐懸崖，可說是糾結了一番。

不過，不同於前幾次峰會的唇槍舌劍，這次會議顯然氣氛和緩許多，有同情、有暖意，甚至還有笑容。媒體就捕捉到梅伊與德國總理梅克爾（Angela Merkel）很有默契，都穿寶藍色套裝，有說有笑的畫面。

梅伊的脫歐協議已遭國會否決三次，她盼於5月23日歐盟選舉前脫歐成功，以避免英國仍須參選的的窘境。她不惜以下台換取支持，也放下身段，試圖與在野工黨談出雙方皆能接受的方案，但至今仍無明確進展。

部分保守黨議員希望她立刻請辭，讓新任首相掌控脫歐進程，但梅伊去年12月挺過了不信任案投票，她的首相寶座至少得以安穩坐到年底。