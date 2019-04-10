北京指驅離共機是玩火 陸委會：卸責狡辯

中共軍機日前穿越海峽中線，國軍第一時間強勢驅離。中國國台辦發言人馬曉光今天批評這是「玩火」，陸委會晚間表示，陸方狂妄無知，無疑是對侵犯台灣的卸責與狡辯。

中共解放軍殲11戰機3月31日飛越海峽中線，時間長達10分鐘，空軍派出4架F-16戰機緊急升空攔截。總統蔡英文隔天聽取安全簡報後指示軍方，蓄意越過中線的挑釁行為，務必在第一時間予以「強勢驅離」。

中國國務院台灣事務辦公室今天舉行例行新聞發布會，馬曉光在回應陸媒關於共機飛越海峽中線的提問時稱：「這是解放軍年度訓練計劃內的正常安排」，「至於『民進黨當局領導人』口出狂言，只能說明她內心的色厲內荏，我們也正告，不要玩火，想都不要想。」

大陸委員會晚間透過書面回應，北京當局在「習五條」後變本加厲對台政軍恫嚇，證實共產集權專制是破壞和平、升高區域衝突的禍根；美、日、歐盟等國際社會及台灣朝野各界均認為中共正在嚴重破壞台海現狀。

陸委會指出，陸方今天的無理說詞，顯露狂妄無知，無疑是對侵犯台灣的卸責與狡辯。

陸委會強調，北京當局沒有民主人權的文明治理概念，擔憂政權被推翻，不斷加大箝制人民自由。這樣的體制更利用經濟利誘、有系統地管控與扭曲訊息及政治顛覆等手法，企圖操控台灣社會，更肆無忌憚地採取對抗式軍事行動，侵犯台灣空海域安全，嚴重破壞區域和平穩定，是台灣及國際社會當前所面臨的艱鉅考驗。

陸委會表示，政府及全民團結一致、有決心與信心，持續與理念相近國家併肩合作，將絕對斷絕中共任何形式對中華民國主權、國家安全及民主體制脅迫的妄念。