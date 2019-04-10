助領犬員發聲卻被當假新聞 農委會向立委鞠躬道歉

（台灣英文新聞/ 社會組 綜合報導）時代力量立委黃國昌1月底在臉書為領犬員福利發聲，之後更牽扯出官員要領犬員錄音自白還耍官威等事，當時農委會亦發佈新聞稿，承認領犬員待遇問題存在。

然而，農委會在今（10）日將交給立法院的假消息專案報告中，卻將黃國昌當時臉書的貼文列為假消息，讓他氣的大罵農委會「兩面手法」。

黃國昌昨（9）日在臉書表示，今年1月他接獲基層領犬員投訴，領犬員人力不足，還要幫忙掃犬舍。在審總預算時，他公開提出，要求農委會改善。

之後，農委會並未解決此領犬員的困境，還扯出官員耍官威要領犬員錄音自白等。黃國昌於1月23日在臉書公開發文聲援，要求農委會徹查。農委會同日發新聞稿，承認問題存在，並說已增加犬舍管理人力。

然而，農委會卻在即將提交給立法院的假新聞專案報告中，將黃國昌的臉書發文列為假消息。黃國昌氣憤地表示，「對於農委會搞這種欺騙社會的兩面手法，本人無法容忍。請農委會即刻更正並公開道歉！明天委員會質詢見！」

《新頭殼》報導，農委會主委陳吉仲今天被記者問及此事時，表示這是幕僚作業流程疏失，他有督導的責任，並馬上向坐在台下的黃國昌鞠躬道歉。

立委黃國昌對於陳吉仲向他鞠躬道歉此事，也馬上表示接受並給予肯定。

黃國昌臉書全文