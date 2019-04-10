美載F-35軍艦黃岩島外秀肌肉 向中傳達強烈訊息

美國派出搭載F-35戰機的兩棲攻擊艦「黃蜂號」前往有爭議的南海黃岩島附近海域，首度參與和菲律賓的聯合軍演。區域領土聲索緊張局勢一觸即發之際，此舉向中國傳達強烈訊息。

美國海軍兩棲攻擊艦「黃蜂號」（USS Wasp）去年配備F-35B戰機後，本月參加菲律賓和美國的年度「肩並肩聯合演習」（Exercise Balikatan）。

菲律賓ABS-CBN新聞網昨天報導，貌似黃蜂號的一艘船艦在「黃岩島附近」海域被發現。黃岩島7年前遭到中國佔領。

一位不具名的美國國防官員表示，黃蜂號沒有駛入黃岩島25海里範圍內。這項數據顯示，黃蜂號沒有進行所謂的航行自由行動（freedom of navigation operation）。

美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）3月訪問馬尼拉期間向當地官員保證，兩國共同防禦條約將適用在爭議海域遭攻擊的菲律賓船隻或飛機。

菲律賓外交部長陸辛（Teodoro Locsin）本週稍早表示，美國仍是菲國唯一的軍事盟友。

菲律賓參謀總長馬德瑞加（Benjamin Madrigal Jr.）指出，菲律賓和美國的7000多名官兵正參與肩並肩軍演。

肩並肩聯合軍演的綜合資訊部昨天指出，黃蜂號「已經在蘇比克灣（Subic Bay）和南海國際海域跟菲律賓海軍船艦訓練了數天，這是肩並肩聯合演習的一部分」。

他們還提到，演習著重於「海上安全和兩棲能力，以及透過軍事交流實現多國協同作戰能力」。今年的聯合軍演是首次結合黃蜂號與美軍陸戰隊的F-35B閃電二式戰機（F-35B Lighting II）進行訓練。