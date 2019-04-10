「櫃買市場業績發表會」智慧科技與生技醫療壓軸登場

（台灣英文新聞）櫃買中心10日表示，配合上櫃公司107年度財務報告公告，規劃一系列多樣主題「櫃買市場業績發表會」，各場次投資人皆出席踴躍反應熱烈，下週起再由「智慧科技」及「生技醫療（二）」等主題壓軸，舉辦地點在櫃買中心11樓多功能資訊媒體區，投資人可多加參與以瞭解公司營運績效及對未來產業前景看法。

櫃買中心指出，近年來政府積極推動5+2產業創新計畫，以智慧科技做為數位經濟的發展基礎，進而推動產業創新、驅動產業高值化，而櫃買家族亦有許多從事工廠設備自動化提升為智慧化的績優成員，特別於4月15日（週一）邀請三家「智慧科技」公司出席業績發表會，包括萬潤（6187）為專業自動化機器設備製造廠商；天正國際（6654）為被動元件後段自動化生產設備廠；崇越電（3388）為專業特用化學材料供應商。

鑑於生技醫療產業為櫃買中心長期推動的特色產業，且衡酌該產業107年度營收成長且整體類股獲利成長近2倍，櫃買中心特別為該類股加碼推出4月16日（週二）「生技醫療（二）」壓軸，當天與會的公司有藥業代工大廠保瑞藥業（6472），客製化製藥包裝設備廠皇將（4744）及布局數位醫療相關產品之醫療用工業電腦的醫揚（6569）。

櫃買中心指出，本系列業績發表會主題多元豐富，場場參加情況都相當踴躍，獲得與會的投資人熱烈迴響。各場次業績發表會皆有錄製影音檔，置於櫃買中心網站提供投資人點閱觀看，歡迎投資人至櫃買中心網站（網址：http://www.tpex.org.tw；「首頁\分眾專區\上櫃/興櫃公司\櫃買市場活動影音專區」）查詢。