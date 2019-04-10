新莊樂生療養院新北世遺潛力點　文化局將監督衛福部恢復原貌

（台灣英文新聞）針對北捷在4月3日拆除樂生療養院門柱一事， 新北市文化局表示，該院在98年9月7日即公告登錄為「 文化景觀暨歷史建築」，園區內保有47棟歷史建築， 本次拆除的門柱雖位在文化景觀範圍內，但不具法定文化資產身份。 文化局將積極監督衛福部及捷運局，在新莊捷運機廠工程完工後， 將門柱原貌修復， 同時要求衛福部應在網站上公開本案各項工程進度， 恢復樂生原有樣貌。

文化局長蔡佳芬表示，樂生療養院為本市世界遺產潛力點之一， 文化局為積極保存園區景觀， 跨域邀集文資委員及相關專家學者辦理會勘及召開相關會議(含入口 意象方案)至今超過110場以上。

對於樂生門柱被拆除一案，文化局表示，依2009年7月31日新北市 政府召開「新莊樂生療養院歷史建築暨文化景觀登錄審議委員會」， 會中決議，將樂生療養院登錄為歷史建築暨文化景觀，附帶決議：「 位於文化景觀範圍內之新莊線捷運工程， 同意臺北市政府捷運工程局依其計畫繼續施工， 惟工程竣工後應恢復新莊樂生療養院入口空間意象。」

初步調查樂生療養院門柱應為1982年以後所設置， 本次所使用的工法非破壞性拆除， 目前拆下的門柱已整根搬移至院方指定空間並妥善保管， 在捷運相關工程完工後再原貌修復。據了解， 樂生院方已委託建築師辦理入口意象設計。 文化局近日也將邀請文資委員到現場協助諮詢， 同時要求院方應辦理相關規劃說明會，廣納院民及各方意見， 盼協調合宜施工方式，得兼顧文資保存與大眾交通便利共創雙贏， 也讓樂生療養院的價值能更妥善的被彰顯。