IMF上調台灣經濟成長率至2.5%　國發會：烏雲散去

（台灣英文新聞/財經組 綜合報導）國際貨幣基金（IMF）公布世界經濟展望（WEO） 最新報告，上調台灣今年（2019）經濟成長率預估值至2.5%。國發會分析，相較於去年(2018年)底情勢，烏雲已逐漸散去，政府也持續刺激內需，有助於提振經濟。

IMF去年10月預估台灣2019年經濟成長率為2.4%，9日發布的最新報告則估今、明年成長率均為2.5%，對於2019年的看法轉佳。

中央社引述國發會副主委鄭貞茂認為，IMF上調對台灣今年經濟成長率的預測，應是基於兩大原因，一是去年10月的氛圍較悲觀，許多國內外智庫都認為美中貿易戰會傷及台灣，如今貿易談判趨於和緩，甚至很快會有結果出爐，情勢好轉之下，便拉抬對台灣的展望。

其次，外在因素無法操之在我，但內需方面，鄭貞茂指出，政府積極推動歡迎台商回台投資方案，並引導資金回台，此外，據財政部剛公布的3月進出口統計，廠商在機器設備進口表現相當亮眼，代表今年廠商投資也會維持不錯水準。

整體而言，鄭貞茂認為，烏雲已漸漸散去，悲觀的情緒沒有像去年底濃厚，因此預測機構對於台灣經濟展望轉佳，就國發會立場，仍會仔細看待每個經濟數據，盡量去消弭不利經濟成長的因素，讓經濟成長的動能更穩固。

另一方面經濟部則表示，近期國際局勢及國內整體產業都有復甦跡象，「感覺是春天來了」，不必像之前那麼悲觀。

經濟部官員分析，從國際局勢來看，雖然今年全球經濟成長率下調，但並非一次重摔，加上美中貿易談判出現進展，整體情勢較舒緩，景氣也會慢慢好起來。

不過，官員表示，美中貿易談判後續變化及手機市場飽和問題仍須持續關注，但廠商都很聰明，持續關注新功能與應用帶來的商機，並隨時做因應。