民進黨延後總統初選 賴清德：很遺憾，但不改初衷將參選到底

（台灣英文新聞/ 政治組 綜合報導）民進黨中執會今(10)日通過「加長初選協調案」，延到立委提名完成、5月22日後再做民調，蔡賴之爭將進入延長賽。前行政院長賴清德今（10）日下午透過臉書表示，對中執會此決定深表遺憾，但將「不畏橫逆 不改初衷 參選到底」。

民進黨啟動初選作業，將協調期延長至立委提名完成之後的5月22日。賴清德表示，中執會此舉是對民主進步黨的嚴重傷害，更否定民進黨自創黨以來所堅持的民主價值。

賴清德進一步表示，黨內初選向來是民進黨引以為傲的民主機制，也是與其他政黨一言堂式的封閉思考最大不同之處，無奈此刻卻被視為洪水猛獸，或被比喻為火車對撞。

「其實，我們可以藉由初選，激烈爭辯路線，可以競相提出不同的理念，初選過後，我們仍會包容彼此，找到共識，團結一致，一起走向未來，共同承擔對台灣的責任。」

賴清德也說，延長協調期一事，事前未徵詢他的意見，身為黨員，他對此改變，雖不認同，但當初決定參與初選，爭取國人支持，接棒承擔台灣責任時，便知道未來會遭遇許多困難，不論黨內或黨外，他都會勇敢面對。

在臉書貼文的最後，賴清德也提到，自己對國家、土地、人民的使命沒有改變，堅定走完民主程序的決心也沒有改變。

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