新北潑水節五大潑水區巧思足 參加還可抽東南亞來回機票一張

（台灣英文新聞/文化組 綜合報導）「2019新北市潑水節」將於4月14日在中和區華新街熱鬧登場！今年潑水節以「石來運轉」為主題，融入緬甸文化，首度推出緬甸傳奇的風動石佛塔、泰刺激水戰龍船、繽紛彩色泡泡及八大生肖祈福等主題潑水區，讓象徵吉祥、幸福、健康的一朵朵水花在空中盛開，承載滿滿的祝福，特邀所有市民朋友一起來體驗東南亞的新年節慶與祝福。

4月9日記者會現場以當地象徵吉祥的貓頭鷹作為開運鳥宣示啟動，特別邀請已在台灣落地生根的緬甸第三代子女參與，藉由潑水節與家鄉親人互相祝福，象徵文化的交流與融合。

本次潑水節以緬甸文化為主軸，結合緬甸潑水節男神傳說，傳說Tha Gyar Min天神與Brahma天神打賭，因Brahma天神賭輸，於是將自己的頭顱砍下，並交由七位仙女輪流守護，每年新年最後一天進行交接儀式，交接儀式時會用Thabyay枝灑水，因此演變出潑水節。

本次活動將設置五大主題潑水區，包含高僧浴佛祈福、緬甸傳奇的風動石佛塔、泰刺激水戰龍船、繽紛彩色泡泡及八大生肖祈福，現場也將進行精彩藝文表演、趣味闖關活動以及多項好禮摸彩活動，最大獎可獲得泰國、或緬甸臺灣來回機票各一張。

文化局局長蔡佳芬表示，新北巿政府自1998年起舉辦潑水節，藉由本活動讓全國民眾認識東南亞文化，增進臺灣民眾與新住民朋友間的瞭解與尊重，是新北市潑水節最重要的價值，今年系列活動也首度跨出中、永和地區，在板橋區及三重區辦理，就是希望可以讓更多新住民朋友一同共襄盛舉。