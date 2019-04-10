拓展穆斯林新南向市場 貿協與10台廠前進馬來西亞清真展

（台灣英文新聞/ 文化組 綜合報導）為協助台灣業者拓銷穆斯林市場，經濟部國際貿易局與外貿協會共同籌組4月3日至6日舉辦的「2019馬來西亞國際清真展」(MIHAS 2019)臺灣館參展團。總計10家臺灣清真驗證健康食品及加工食品廠商展出，並辦理產品發表會。

展覽第一天，台灣參展商金車和豐華參與了新品發表活動(MIHAS Theater)，金車以獲得清真認證7種不同口味的罐裝咖啡進軍馬國市場，多層次的口感和精緻的企業包裝獲得好評。

豐華生技強打客製化益生菌配方設計，可以使用在多種營養保健食品中，強化了台灣清真產業鏈上游原料的客製化能力，獲得許多專業買家的支持，MIHAS2019有來自全球40個國家、超過1,000家廠商，展出約150萬件清真產品和服務。

全球清真峰會是馬來西亞對外發展清真產業的最大平台，本次清真展前後共辦理清真認證機構大會(Halal Certification Bodies Convention)、國際清真技術發展計畫(International Halal Technical Capacity Development Program)和世界清真大會(World Halal Conference)等會議。

國貿局駐馬來西亞經濟組徐大衛組長代表參與「國際清真技術發展計畫」會議，並由清真中心於會中發表專題演講，與各國代表分享臺灣清真產業發展經驗，獲得與會人士的好評。

MIHAS 2019是全球清真峰會(Global Halal Summit)下的專業清真展，今年為第16屆，本屆台灣館展出的產品以健康食品和加工食品為大宗，包括豐華生物的益生菌原料、大禾生物的營養補充品大禾寶養素、仲暘企業的貝殼鈣和酵素原料、金車的罐裝咖啡和甫洲實業的即食泡飯等。