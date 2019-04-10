越南新住民組照護「新力軍」 盼成為社會堅強後盾

（台灣英文新聞/ 文化組 綜合報導）社團法人慧馨關懷協會理事長阮玉秀，從越南來台21年，除了是師資級專業芳療師，熱心公益不遺餘力外，為因應臺南東山及白河等偏鄉地區「長照十年2.0」人力缺口，她結合自身專長與新住民創業服務，組成社區居家照護「新力軍」，挺長照、挺臺灣。

阮玉秀擁有「CPA芳香療法應用師證書-乙級證照」及「瑞典式按摩證書」等專業證照，積極參與照顧服務員相關訓練課程，她表示「芳香療法」是一種輔助性的健康照護，透過精油按摩紓緩生病時的不適和放鬆腦部情緒，除了照顧老人家的生理也安撫心理，讓病人及家屬的生活品質都能獲得改善。

在各行業間偶有發生新住民因迫於家庭經濟壓力，未獲得完整訓練即從事需具備專業技能工作情形，為消弭社會大眾對於新住民在職訓練良莠不齊的疑慮，「響應弱勢照顧、改善教育素質、創造就業機會」成為該芳療照護團隊三大宗旨。

移民署臺南市第二服務站透過行動服務列車，前往協會關心長照團隊執行情形，偏鄉地區往往資源較為匱乏，當地老弱有被照顧的需求，而新住民有就業及成長的需求。

而服務站主任陳泗村也肯定這樣的運作模式，創造了雙贏的契機，也將持續向有需求新住民提供該協會的資訊，增加新住民就業的選項及長照照護人力。