AIT處長酈英傑投書媒體：美台關係重要性更勝以往

（台灣英文新聞／鄧佩儒 綜合報導）今（10）日適逢美國《台灣關係法》簽署生效滿40週年之日，美國在台協會處長酈英傑（Brent Christensen）投書媒體，除了強調美台關係的重要性更勝以往，也暗示面對中國對全球市場及區域和平帶來的挑戰，美台必須共同合作，持續推動自由且開放的印太區域。

被視為台美關係基石的《台灣關係法》（Taiwan Relations Act）於今年立法40週年，也是因此法應運而生的美國在台協會（American Institute in Taiwan）創辦40週年，酈英傑今日投書《蘋果日報》，除了回顧台美關係過去40年的進展，也表示未來雙邊關係仍有許多成長的空間。

酈英傑表示，即使是當年投票支持《台灣關係法》的眾議員們，對於僅透過非官方關係能有什麼實質進展也不免抱持懷疑態度，但台灣今日的民主發展及美台共享的蓬勃夥伴關係，已遠超出人們預期，「我們已共同凸顯，美台夥伴關係並非基於便利或地理因素，而是建立在雙方的共享利益、共享價值，及堅持做正確的事的共同意願之上。」

儘管未明說中國為印太區域的民主、自由及安全帶來威脅，酈英傑指出，區域各國面對著不實訊息的猛烈攻擊、部分政府選擇削弱得來不易的權利及自由以換取經濟發展前景，以及區域大國強迫技術轉移、盜竊智慧財產權或大幅補助國內產業等手段，破壞全球自由市場，甚或是試圖擴張領土及海上通道等作為，都將是未來必須面對的挑戰。

酈英傑表示，美國和台灣必須共同加強努力，持續推動自由且開放的印太區域，「在美台關係進一步成熟茁壯的未來數十年中，我有信心美台將持續走在自我精進的道路上。」他也認為今日的美國更加相信，台灣的自我防衛能力對於台海及印太區域的穩定及平衡至關重要。