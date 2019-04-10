台北馥敦飯店南京館 謝師宴早鳥優惠

台北馥敦南京館位處捷運南京三民站商圈，交通便捷，設有格局方正的宴會場地，可依人數獨立或連通使用，是各大學校舉辦小型聚餐或中大型謝師宴超值首選! 於2019/04/15至2019/07/31推出【畢業94好歡樂】謝師宴專案，精心為即將畢業的新鮮人規劃之專屬謝師宴。凡於2019/05/31前預付訂金者，可享早鳥超值優惠，「西式自助饗宴專案」消費人數每滿十位，即加贈一位免費優惠；「粵式桌菜筵席專案」則可免10%服務費!

「西式自助饗宴」專案內容包含西餐主廚精選自助式創意海陸料理，每人只要NT$680起，三十人以上即可享有專屬獨立宴會場地，專案包含每桌燭光花瓣及卡拉OK歡唱! 四十人以上即加贈迎賓雞尾酒吧，六十人以上再加碼贈送2位教師免費用餐。

「粵式桌菜筵席」專案由香港主廚領軍設計粵式桌菜料理，每桌NT$7,800起，融合經典粵饌與創新菜式，讓畢業新鮮人與老師用味蕾感受粵式飲饌精粹! 專案包含每桌燭光花瓣、卡拉OK歡唱及席間果汁無限暢飲！桌菜滿三桌以上再加贈迎賓雞尾酒吧或繽紛馬卡龍六入裝3盒(二選一)。

除了品嚐經典佳餚之外，台北馥敦南京館提供謝師宴感恩花束代叫服務，讓老師吃的開心、感動在心! 邀您一同來齊聚狂歡，締造美好的回憶。

洽詢或預訂 02-2763-5656 轉 8130-8132 訂席中心