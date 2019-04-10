【快訊】《米其林指南臺北2019》出爐　完整名單公布

（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）《米其林指南臺北 2019》剛剛出爐。其中一家餐廳首次進榜便摘下二星，兩家餐廳由一星晉升二星，還有四家餐廳今年首度獲得一星榮耀。

《米其林指南臺北 2019》剛剛出爐。臺北的第二本指南中，共有 24 間餐廳獲得星級榮耀。其中，有一家餐廳首次進榜便一舉摘下二星，兩家餐廳由一星晉升二星，還有四家餐廳新獲得一星榮耀。

本次指南中一舉摘下二星的是位於大安區的鮨天本。主廚天本昇吾在台灣已經超過 12 年，他的哥哥，正是東京米其林二星餐廳東麻布天本的主廚天本正通。店內提供 20 道菜的無菜單料理，其中有 12 貫握壽司。店內時令魚材多從九州進口，也有部分來自東京。

鮨天本大型檜木吧檯邊只有 12 個座位，等待用餐的名單總是很長，經常要等待數個月甚至半年才有機會品嚐美味。

兩家餐廳由一星晉升二星

今年指南中還有兩家餐廳由一星晉升二星。這兩家餐廳都擅長巧妙使用台灣的元素，再以現代的手法呈現，讓顧客在品嚐美味時，也有嚐到熟悉味道的驚喜，也讓外國人有機會透過另一種角度，瞭解台灣的味道與料理。

其中一家是態芮。主廚何順凱在料理中，不僅使用在地食材，更會把回憶與味道組合解構重組，創造出充滿趣味與藝術性的料理。客人在品嚐時，總會有不同的感受。

另外一家晉升二星的餐廳是 Raw。大廚江振誠與黃以倫細緻地將台灣的各種元素包括食材、味道組合，甚至是風土與氣候，編織進料理中，再以現代的手法呈現，也因此料理充滿層次與趣味。在新加坡八年後，去年江振誠決定關閉 Restaurant Andre，回到家鄉來，深化餐廳的營運，也教育與傳承。

「臺北的飲食風貌發展速度驚人，我們的評審員對台灣當地美食的水準和國際化印象深刻。受國際洗禮的台灣當地廚師相當有才華，也敢於創新，這種種因素無疑將吸引世界各地的美食愛好者前來尋味。」《米其林指南》國際總監 Gwendal Poullennec 說。

四家餐廳新獲得一星

除了新進入二星行列的餐廳，今年也有四家餐廳新獲得一星榮耀：Impromptu by Paul Lee 的大廚李皞過去在美國多家知名餐廳歷練後，去年回台開設餐廳。他的料理展現充滿各種趣味的味道組合與衝擊，讓許多人驚艷。

另一家獲得一星的餐廳是 logy。logy 主廚是曾在東京米其林二星餐廳 Florilège 擔任副主廚的田原諒悟。出身北海道，背景又揉合義式與法式料理訓練，田原諒悟希望做出「以台灣為中心，向全亞洲發信」的料理。他在去年八月中旬來台，花了兩個月環島，找尋食材，和團隊一起吃飯，感受在地文化，再咀嚼轉化成道道新意，料理中，甚至可以吃到麻辣鍋、豆腐乳等在地元素。

台灣料理這次也在名單中大放異彩。新入選一星名單的山海樓尋找老台菜菜譜，研究整理後再精緻呈現；另一家台南担仔麵則以各類新鮮海鮮知名，店內裝潢華麗氣派，但一碗簡單的担仔麵卻是客人一定要吃上的暖心料理。

在這次指南中，祥雲龍吟與請客樓再次獲頒二星；而君品酒店的頤宮中餐廳也保持了三星的榮耀，依然是台北唯一一家三星餐廳。

58 家必比登推介餐廳

除了星級餐廳，今年還有 58 家必比登推介餐廳，其中 25 家更是首次進入指南。且名單中不只餐廳店家，也包含了許多夜市街頭小吃。必比登推介的店家提供物有所值的美食，在臺北，這意味著客人能以 1300 台幣（大約是 37 歐元）以下的價位，吃到有水準的三道菜。

總結《米其林指南臺北 2019》，共有：

一家三星餐廳

五間二星餐廳

18家一星餐廳

以及58家必比登推介（包括餐廳及夜市街頭小吃）餐廳入選。

本次指南完整名單，超連結在此。