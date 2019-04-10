〈時評〉舉辦總統初選　民進黨才能整合

民進黨總統初選的黨內協調工作，最後期限是4月12日，若不希望民進黨鬧分裂，應該好好舉辦一場初選，否則，府院黨著力愈深，造成的裂縫將愈大，日後將更難以彌補。



目前有許多民進黨人都希望蔡英文總統、行政院前院長賴清德兩人能夠攜手合作，並且認為「蔡賴配」是最強的組合，最有機會讓民進黨在2020繼續執政，所以包括民進黨的五人協調小組，都極力往這個方向推動。



確實，過去兩、三年的時間，不論蔡總統或賴清德，都是黨內最耀眼的政治明星，只不過，推動「蔡賴配」根本不必急於這一時，相反地，這些期待「蔡賴配」的人士，更應該盡力去維持黨內舉辦一場公平的初選比賽，透過公正的民調來產生最後提名人選，這樣的「蔡賴配」才顯得有意義。



因為就初選結果來說，若是蔡總統勝出，這時以君子之爭落敗的賴清德，願意接受蔡總統的邀請出任副手，雙方盡釋前嫌，那時候正是綠營大團結的重要時刻，絕對能夠振奮支持者的信心，從這個角度來看，現在提前撮合「蔡賴配」，不見得是最佳時機點。



何況，一些所謂的英派人士，現在有意利用召開臨時全代會的場合，動用「霸王條款」，以否決民調勝出的候選人，甚至是在這個階段就直接停止初選，這種量身訂製、力挺蔡總統安全上壘的卡位戰，不僅讓民進黨淪為和國民黨一樣，失去黨格，更讓選民唾棄民進黨這種保皇派的宮廷大戲。



相形之下，如果最後是由賴清德贏得民調，由於蔡總統不可能「由正轉副」成為副總統，這時就是由賴清德自由選擇最合適的人選擔任副手，根本沒有所謂「蔡賴配」或「賴蔡配」的問題。因此，現在就討論「蔡賴配」，根本缺乏意義，更是庸人自擾，也是像在吃賴清德的豆腐，造成黨內更分裂。



截至目前為止，無人可預料最後民調結果，因此，若是真正想促進「蔡賴配」，或是維持民進黨民主形象的有志之士，應該一起呼籲不能搓掉賴清德，而是一起監督民進黨中央舉辦一場公平、公正的初選，才能讓綠營好好充分整，按部就班挺進明年總統大位。

（作者李平華，資深媒體人）