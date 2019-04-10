草莓界的香奈兒　「苗栗1號-戀香」耐氣候變遷糖度高

（台灣英文新聞 / 林靜怡 綜合報導）草莓界也有香奈兒？農委會苗栗區農業改良場歷經6年選育研發，昨(9)日首度發表草莓新品種「苗栗1號-戀香」，還是氣候適應力強的品種。

草莓富含維生素C，營養價值高，向來有「水果皇后」之稱。苗栗區農業改良場表示，以過去種苗在育苗期死亡，影響產量最嚴重的狀況估算，「戀香」品種可防止產值損失超過2億5千萬元。此外，「戀香」果實大而美、香氣特殊、糖酸比高，是目前國內量產品種糖度可達最高的品種。品質直追日本知名品種，深具競爭潛力。

台灣草莓每年產值逾18億元，種植面積高達500公頃，總生產量約9,000公噸，其中90%的生產面積位於苗栗縣。被譽為草莓之鄉的苗栗，種苗需求量每年多達2,500萬株。由於草莓種苗育苗期在夏季，近年來因夏季高溫驟雨，誘使病害嚴重發生，最嚴重的損害發生在2016年，當時育苗病害嚴重導致種苗死亡，造成種苗缺口400萬株，影響草莓生產面積約80公頃，估計產值影響超過2億5千萬元。

為了兼顧果實風味與氣候適應力，苗栗區農業改良場自2014年開始品種育成計畫。以「桃園1號」和適應產區氣候的種原「MLSBL」為親本，進行雜交及後代品系優選，在產區氣候考驗下，「苗栗1號-戀香」脫穎而出。

▲草莓「戀香」與「豐香」比較表。(表格截取自苗栗區農業改良場的簡報檔)

苗栗區農業改良場指出，「戀香草莓」在夏季高溫下育苗，植株較不易弱化，走蔓苗繁殖倍率為「豐香」的1.4倍。「戀香草莓」果實大而美，兼具特殊香氣與高品質，盛產期糖度最高達16度以上。

單株產量逾300公克，植株外觀直立、通風好管理，單支果梗結果採收較省工，育苗容易，極具推廣潛力。以果實的重量而言，「戀香」平均重約20公克，「豐香」平均重約15公克。果實較大且糖度優異，可預期「戀香」能有較高的價格。

苗栗區農業改良場期望新品種「苗栗1號-戀香」的推出， 能夠提供草莓產區農民多樣化的品種種植選擇， 為台灣草莓產業注入新活力。歡迎有興趣的農友或種苗商加入推廣行列， 讓草莓控們的夢幻品種早日上市。若順利技轉， 預計消費者在下一個草莓產季即可品嘗到「戀香」的好滋味。

▲照片由苗栗區農業改良場提供