賴清德：投入初選為美中台關係注入更和平、穩定與民主動能

（台灣英文新聞／施家恩台北報導）行政院前院長賴清德投入民進黨內總統初選，今（10）日賴清德在臉書貼文上，回顧台灣關係法在美生效以來40年台灣所經歷的內外變化，對於投入初選，賴表示動機是「希望對於美中台三角關係發展，注入更為和平、穩定與民主的動能」。

40年前的今天（4月10日），是美國前總統卡特簽署國會制定的「台灣關係法」並生效的日子。賴清德有感而發指出，這份規範台灣和美國「非正式關係」的美國國內法，保障了台灣的民主、安全、人權與經濟，也深化了台美在政治、安全、軍事、經濟、文化與民間的密切夥伴關係。在此一歷史性時刻，全體台灣人民要表達對美國最誠摰的謝忱。

賴清德接著指出，同樣這40年來，台灣走過解除戒嚴、開放黨禁、報禁、國會改革、總統直選、三次政權輪替，讓民主、自由、人權以及「人民當家做主」的普世價值，成為台灣人民生活的一部分，這是台灣和美國共同創造的民主成就。

賴清德表示，他見證並參與了這段台美關係最為難能可貴的歷史，而如果有機會帶領台灣，絕對會竭盡所能，珍惜並捍衛台美之間如此堅定不移的情誼。

談到中國不間斷的對台武力威脅，他指出，中國不斷用「統一」和「一國兩制」作為打壓台灣主權獨立與國際生存空間的強迫作為，美國依據「台灣關係法」提供台灣防衛保證和協助，也是穩定台海現狀不被片面改變的和平基礎。畢竟，隨著中國崛起為全球秩序帶來的衝擊，兩岸關係在軍事、政治與經濟等層面，早已出現失衡，這也促使台美關係必須更加的緊密與合作，讓台灣的國家利益，在美中兩強競爭的賽局中，減少遭受衝擊。

話鋒一轉，賴表示他投入初選的動機，是基於希望對於美中台三角關係發展，注入更為和平、穩定與民主的動能。透過民主運作，彰顯台灣民主的深化，同時間台灣安全的鞏固，是確保亞太秩序的基石。

賴文末期許，希望未來的台美關係，能夠在「台灣關係法」所奠定的堅實基礎上，繼續壯大，他也堅信未來的台美關係，能夠在守護民主、捍衛和平以及確保繁榮等層面，歷久彌新。