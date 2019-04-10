國際研究：溫室氣體加速融冰 2100年阿爾卑斯山冰川恐剩5%

（台灣英文新聞 / 林靜怡 綜合外電報導）瑞士科學家以歐洲中心的山脈-阿爾卑斯山的冰川進行研究並警告，如果人類不降低溫室氣體的排放量，隨著溫度的攀升，阿爾卑斯山的高山冰川到了本世紀末將只剩下三分之一。

據研究報告的摘要寫道，歐洲阿爾卑斯山的冰川，在水文循環中發揮著重要的作用，它還是水力發電的源泉，同時在發展旅遊方面扮演著重要的角色。

綜合法媒法新社、20 minutes與英媒衛報的報導，瑞士科學家結合了實際的數據與電腦模擬，並以2017年為起始點，透過氣象模型和冰川測量估計阿爾卑斯山的高山冰川在各種溫升情況下的演變。預測未來就算碳排放量減低至零，但到了2100年阿爾卑斯山的高山冰川只會剩下2017年水準的三分之一。

參與本研究的共同作者蘇黎世聯邦理工學院(ETH Zurich)科學家Matthias Huss表示，照這個悲觀的模型推測，與現在的面積相比，到了2100年阿爾卑斯山的冰川將大幅消失，僅小部份仍看得到冰，約是今日水準的5%左右或更少。

荷蘭台夫特理工大學(Delft University of Technology)教授Harry Zekollari向法新社表示，冰川就是一座水庫。一座健康的冰川到了夏天會融化，到了冬天會結冰，也就是說，人們到了最需要用水的時期時，他們的水資源是來自冰川的融冰。

他還說，假如沒了冰川的話，就等同沒了水庫。這狀況在阿爾卑斯山或許還可以承受，但在亞洲的喜馬拉雅山或是南美洲的安地斯山脈，上億人都仰賴這些水資源。當然，冰川的融化也會帶來災害，淹水的風險、山崩，甚至衝擊觀光等。

新研究報告已刊在9日發表於《The Cryosphere》科學期刊，並已在奧地利維也那舉行的歐洲地球科學聯合會簡報。