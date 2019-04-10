天文史上首張黑洞照片？！　中研院10日晚間全球6地同步揭曉

（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）今（10)日晚9時05分中研院將公布天文史上重大發現，並將在台北等全球6個地點同步舉辦記者會。外傳此重大科學發現是人類史上首張黑洞照片，中研院團隊以簽署保密條款為由不願證實。

綜合媒體報導，中央研究院8日發布消息指出，「事件視界望遠鏡（EHT）」計畫，10日晚20:30~21:30將舉辦全球同步記者會，發表最新取得的重大成果。

中研院表示，這項活動將與全球其他5處地點連線，包括布魯塞爾、聖地牙哥、上海、東京、華盛頓特區。由中研院長廖俊智親自主持，並由參與計畫的中研院天文及天文物理研究所科學家淺田圭一、中村雅德簡報說明。

全部過程也將在中研院的臉書粉絲團與YouTube直播。

黑洞模擬影像：因為大黑洞在中間，光線會轉彎，造成左側比右側更亮。中間黑色部分是黑洞的「陰影」，就是天文學家試圖拍攝的影像。(圖/中研院官網)

外傳這項重大發現是「事件視界望遠鏡」計畫拍攝到人類史上首張的黑洞照片。不過，中研院研究團隊至今仍對研究成果守口如瓶，以簽署保密協定為由不願證實。

但另一方面，前文化部長龍應台昨(9)日深夜則在臉書「揭密」:

台灣時間明天(10日)晚上九點，就有一件「天大」的事要發生。 科學家同時、同步在六個地點召開全球記者會， 宣布人類對宇宙認知的重大突破—— 人類將第一次看見宇宙黑洞的照片。 這六個點是：華盛頓、聖地牙哥、布魯塞爾、東京、上海、台北。

龍應台指出，中研院天文及天文物理研究所主導的「格陵蘭望遠鏡」在2017年底開光，2018年與夏威夷的「次毫米波」陣列、智利的「阿塔卡瑪毫米波」與「次毫米波」陣列連線觀測，

台北因此在明(10日)晚的發佈記者會是全球六大連線直播城市之一。

她指出「事件視界望遠鏡」的解析能力，如同「站在美國東岸看到美國西岸的一枚硬幣，或是身在紐約，看見洛杉磯一個高爾夫球上的凹洞。」

如果地球壓縮成一個黑洞，大小大概就是直徑17.4毫米，比一毛錢硬幣還小。如果太陽壓縮成黑洞，大概就是直徑5.84公里的一個小村莊。 明晚要宣布成果的望遠鏡，觀測拍攝的是兩個黑洞：一是銀河系中心的人馬座A*，直徑1270萬公里，一是室女座的M87星系，直徑177億公里。

1270萬公里直徑，是多大一個圓周？177億公里直徑，是多大一個範圍？渺小的人類，用多大的大腦、多深的想像、多強的毅力，在理解宇宙？ 匪夷所思。驚心動魄。 黑洞到底長什麼樣子？明天(10日)晚上就看見了。

龍應台認為，這麼重要的國際貢獻，大家應該要給中研院鼓掌與喝采!