10日各地暖熱下午鋒面到 北台灣入夜轉涼

中央氣象局氣象預報，今天各地天氣大多仍晴朗溫暖，高溫普遍攝氏30到33度，東南部甚至可能有焚風，下午起鋒面通過及東北季風逐漸增強，北台灣雲量開始增多，氣溫逐漸下降，入夜後轉涼。

根據氣象預報，今天各地大多晴朗高溫，尤其中南部近山區及東南部更有機會來到34、35度，其中東南部甚至有焚風發生的機率，請當地朋友多留意，各地紫外線指數也容易達到過量或危險等級，外出請注意防曬並多補充水分。

下午起隨著鋒面通過及東北季風逐漸增強，北台灣雲量開始增多，局部地區有機會出現短暫陣雨，同時氣溫逐漸下降，傍晚左右溫度在24度上下（昨天傍晚約28度），入夜後轉涼，而東半部下半天出現短暫陣雨的機率也會提高，中南部則還不受影響，陽光依舊燦爛。

東北季風增強前，金門、馬祖及西半部地區仍易有局部霧或低雲影響能見度，交通往返請留意航班資訊；隨著東北風增強，中部以北、東半部及金門、馬祖沿海及鄰近海域也會有較強陣風，特別是東部及東南部（含綠島、蘭嶼）將有9級強陣風出現，沿海風浪較大，海邊活動、海上作業請注意安全。

根據行政院環保署空氣品質預報資訊：上午環境場偏南風，竹苗以北擴散條件較差，局部地區可能達橘色提醒等級，午後鋒面通過及東北季風稍增強，空品可望逐漸改善；此波東北季風可能挾帶微量境外污染物影響台灣，污染物影響程度受降雨強度及持續時間而有所變化；花東空品良好；北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭及馬祖、金門、澎湖地區為普通；詳情請查環保署網站。