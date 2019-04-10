以色列大選 尼坦雅胡與甘茨雙雙宣稱勝選

總理尼坦雅胡和他主要競爭對手甘茨今天雙雙宣稱贏得以色列大選，但數個出口民調顯示，政壇老將、右翼領袖尼坦雅胡在籌組聯合政府上占有優勢。

尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）2009年起即持續掌權至今，這次尋求第5任期之際也在拚鬥自己的政治生存。他在3起貪腐案中有面臨起訴的可能性，但這位右翼聯合黨（Likud）領袖否認有任何不法行為。

出口民調顯示，尼坦雅胡所屬聯合黨在120席國會奪下33至36席之間，甘茨（Benny Gantz）的藍白聯盟（Blue and White）贏得36或37席。

根據出口民調，尼坦雅胡的聯合黨和其它效忠他的右翼小黨總共有60到66席左右。

出口民調顯示，甘茨的藍白聯盟與其它小黨則有54到60席之間。

前參謀總長甘茨在特拉維夫（Tel Aviv）的活動上告訴歡呼的支持者說，這是「歷史性的一天」。

「總統必須將籌組下一個政府的任務託付給我，因為我們是最大黨。」

「我將成為所有人的總理，不光只是我們選民的總理。」

尼坦雅胡則在聲明中說：「由聯合黨率領的右翼聯盟已經拿下明確勝利。」

「我要感謝以色列公民的信任。我將與我們今晚的夥伴籌組右翼政府。」

如果69歲的尼坦雅胡勝選，將會是以色列71年歷史以來在位時間最久的總理。59歲的甘茨過去擔任參謀總長，是政治素人。

以色列大選出口民調：尼坦雅胡與甘茨旗鼓相當

以色列今天舉行國會選舉，根據投票結束後所做的出口民調，現任總理尼坦雅胡領導的聯合黨（Likud Party）與主要挑戰者甘茨領導的藍白聯盟（Blue and White）不分軒輊。

以色列630萬合格選民預定選出國會（Knesset）120個席次，大部分地區投票在台灣時間10日凌晨3時結束，選舉結果預料台灣時間10日上午揭曉。

投票結束後，以色列主要電視頻道所做3個出口民調顯示，現任總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）領導的聯合黨將可贏得33至36席，甘茨（Benny Gantz）領導的藍白聯盟可以贏得36或37席。

然而，在先前的以色列選舉中，出口民調在事後證明並不可靠。