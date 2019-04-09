全球規模最大！印度國會選舉投票將開跑

（台灣英文新聞/國際組 綜合報導）印度第17屆國會下議院大選投票將在11日進行第1階段投票，先選出543席中的91席國會議員，5月19日最後一階段投票後，5月23日公布投票結果。

幅員遼闊人口眾多，選舉投票耗時月餘

中央社報導，攸關誰能組成內閣執政的印度第17屆國會下議院大選，從4月11日到5月19日，分7個階段在29個省、7個直屬中央聯邦政府管轄的行政區進行投票，由於幅員遼闊且人口眾多，加上採用的電子投票機及維護選舉秩序的安全部隊人數有限，計票工作將耗時1個多月，直到5月23日才能公布投票結果。

近9億選民 在近萬候選人中抉擇

根據印度選舉委員會的資料，印度全國共有1709個登記的合法政黨，共推出近萬名國會議員候選人，由近9億的選民投票在104萬個投票所選出543席國會議員，規模全球最大。

在近9億的選民中，其中有8400萬人為「首投族」，這些年輕人對政策與候選人的偏好，將左右大選結果，也導致這次各政黨強化年輕人常用的社群媒體宣傳。

特別的是，由於印度憲法承認第三性，這次選民中也有3萬8325名選民是變性人，或稱為第三性選民。

為執行選務工作，印度選舉委員會動員了1100萬名選務人員，動用超過200萬台電子投票機（Electronic Voting Machine，EVM）。

全球僅見 印度投票使用電子投票機

印度選舉讓外國人最好奇的，是使用獨創的電子投票機投票。

印度投票使用的是類似一台上有按鈕的長鍵盤（投票單元）和控制機器（控制單元）及選民選票核對機（VVPAT）等三大單元組成的電子投票機。

選民投票時，會在一個長形鍵盤上，看到各個候選人的名字、照片和政黨標誌及對應的按鈕，按下想投的候選人的按鈕，資料就會被控制單元記錄，且透過VVPAT列印出選民剛剛按鈕投票的紙本選票，上面記錄選民的姓名及所投的候選人等資料，以便需要驗票時可供查驗比對。

電子投票機首次使用是在1982年的印度克勒拉省（Kerala）帕拉烏爾（Paravur）鎮民代補選，印度最高法院隔年批准可在現有法令下使用電子投票機，印度國會於1988年通過法律允許使用電子投票機後，開始在印度選舉中大量使用。

不過，近年來反對黨和一些意見領袖質疑電子投票機可能被駭客竄改，雖然印度選委會堅持電子投票機具有防竄改、準確性及加快計票時間等特性，但電子投票機的公平、公正性，仍不斷遭到質疑。

耗資龐大 全球最貴選舉

在新德里的媒體研究中心（Centre for Media Studies）預估，印度第17屆國會下院大選可能花費的選舉金額將達前所未有的5000億盧比（約70億美元），而美國2016年的總統和國會選舉，根據調查美國政治資金運用的OpenSecrets.org資料，花費不過65億美元。

媒體研究中心指出，相較於2014年上屆國會下議院大選，花費50億美元，今年增加30億美元的支出，主要用在社群媒體、旅行和廣告。

印度這場選舉不但規模最大、耗資龐大，還有許多印度獨有的進行方式。總之，這場選舉將決定印度這個南亞大國下屆政府的組成和掌權者是誰，全世界都在關注。