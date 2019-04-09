台塗鴉藝術家易鼠中西合璧　首推太極、陰、陽創作展至4/28

（台灣英文新聞/劉怡均 台北採訪報導）台灣塗鴉藝術家易鼠以「易經」出發，結合英文書法舉辦個展帶來15幅作品，其中，藝術家特別推薦「太極」、「陰」、「陽」3件創作，展覽自即日起於（ ）藝文沙龍至28日止。

台灣街頭塗鴉藝術家易鼠（CreepyMouse），名字取自「易」經以及老「鼠」，十分叛逆但卻又極富哲理。他擅長將文字抽象化，再搭配寫實風格的圖文編排。之所以取自「鼠」是因為過去在大家眼裡，街頭塗鴉形同過街老鼠一樣，因此，他結合作品的風格及特性，以「易鼠」之名行遍江湖。

易鼠於2007年開始接觸塗鴉文化，2011年接觸英文書法，初期只是看著歌德體練習； 接著向一些國內外的書法藝術家（Calligrapier） 學習請教，最後將其運用在創作塗鴉及藝術上，並於2015年受邀加入國際藝術團隊Calligraffiti擔 任大使。

此次，易鼠從「太極」衍伸出15福作品，透過「太極生兩儀，兩儀生四象，四象生八卦，八卦衍萬物」為出發點，字體上也用了易經中「爻」的概念呈現每一個筆畫。

針對使用易經中的「太極」當作主題，易鼠表示，其實是有一次睡不著時八卦的形象浮現在腦海中，最後產生了興趣，進而去了解易經相關的內容，並發現易經是東方最早的天文哲學，在未來也會持續用易經為主軸持續創作。

藝術家表示，西方有星座星象天文學，而易經是東方古老文獻之一，也是東方最早哲學書也是五經之始。易經透過一套符號系統，述說東方古典文化的宇宙觀與哲學， 而整體則以陰陽的交替來描述萬物。

易鼠透露，這次的創作主要比較偏向表象的部分，由基本的符號與掛名來創作，比較淺顯易懂，所以主要是以卦名跟符號為主體，並推薦3件亮點作品為「太極」、「陰」、「陽」。

藝術家說明，所有作品可以說是有關聯性，但也是可以個別來觀賞的，雖說八卦為萬物的分母，但是也是分開的不同元素。希望大家除了了解西方的星座相關的文化，也別忽視了離我們最近的天文地理哲學「易經」它富含的意義可不比星座還少。