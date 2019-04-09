海漂豬驗出非洲豬瘟　馬祖豬肉暫停輸往台灣

（台灣英文新聞/社會組 綜合報導）海巡署馬祖巡防區4月4日於南竿清水沃岸際發現海漂死亡豬隻，今日確認驗出非洲豬瘟病毒。農委會指出，為確保產業整體安全，4月10日起暫停連江縣豬隻及其產品輸往台灣及其他離島至少1週。

非洲豬瘟中央災害應變中心（以下簡稱應變中心）今（9）日表示，4月4日連江縣南竿清水沃岸際發現1頭漂流上岸的死亡豬隻，經農委會防檢局基隆分局馬祖檢疫站派員採樣，今日檢出非洲豬瘟病毒核酸陽性，基因片段與中國大陸分離病毒株相似度達100%。另依地理位置研判，該頭豬隻應自中國漂流過來。

應變中心補充，死豬發現地點已由馬祖檢疫站完成澈底消毒，南竿鄉全鄉共2養豬場亦位於發現地半徑3公里範圍，1場現無飼養豬隻，另1場經縣府獸醫師執行臨床檢查，健康情形良好，無異常情形，並執行移動管制及採樣監測。為確保產業整體安全，將暫停連江縣豬隻及其產品輸往臺灣及其他離島至少1週。

應變中心指出，連江縣鄰近中國福建省閩江及鰲江出海口，發現海漂豬之現場也有發現簡體字樣之海漂垃圾，綜合推判，應由中國漂流過來。因應本次個案，已針對與該頭豬隻接觸的人員、車輛、器械及區域執行消毒措施，農委會防檢局也將循兩岸防疫通報機制，通知中國要求轄內養豬業者，作好豬隻屍體處理工作。