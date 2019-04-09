劣油案頂新魏應充指作偽證　食藥署：不排除提告

（台灣英文新聞/社會組 綜合報導）涉劣油案的頂新前董事長魏應充今（9）日發文直指食藥署配合檢察官作偽證。食藥署表示，實驗室均以實際檢測結果出具報告，絕無作偽證，魏應充言論已涉侮辱公署罪，不排除提告。

中央社報導，頂新集團民國103年爆發劣油事件，至今仍在進行法律程序。頂新、味全前董事長魏應充今天在臉書發文，直指衛生福利部食品藥物管理署配合檢察官作偽證，一審時稱沒有做標準檢驗法，二審時卻改口稱有做標準檢驗法，還多了日期，質疑食藥署帶頭違法。

食藥署研究檢驗組長王德原晚間受訪時表示，2014年的下半年爆發多起油品食安事件，因情況緊急，食藥署第一時間先以快速檢測儀檢驗所有有疑慮的油品，做完後再以公告的檢驗方法進行詳盡檢驗，兩次結果相差不遠。

王德原說，頂新曾有一款油品被食藥署驗出總極性化合物數值高達40%，不僅違規且遠遠超過標準25%，但法庭上魏應充質疑食藥署等到油品氧化才做這項檢驗，導致數值失真，因此食藥署才發函法院，說明實驗是在104年2月6日做的，並不是二審才冒出的日期。

王德原表示，食藥署實驗室均以實際檢測結果出具檢驗報告，並依據法規與科學事證回應法院詢問；他強調，魏應充稱「衛福部食藥署配合檢察官作偽證」已涉刑法140條第2項侮辱公署罪，將保留法律追訴權，若魏應充持續針對食藥署發表不實言論，不排除提出告訴。