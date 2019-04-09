中華電信MOD BWF、電影連假經濟雙引擎

全台最大影視平台中華電信MOD於清明連假期間推出好康優惠活動，搶攻連假看片商機，針對兒童族群推出的優惠活動-「幸福扭蛋童樂會」共吸引70萬人次點擊，創下佳績。此外，DC超級英雄強片《水行俠》、日本超人氣動畫《名偵探柯南：零的執行人》分別勇奪銷售、點閱冠軍，帶動MOD電影專區破百萬點閱數。
由中華電信MOD、Hami Video 獨家轉播的BWF大馬公開賽也於4/4-4/7民眾皆連假出遊期間，頻道收視率近1，專區吸引近10萬人次收看的好成績，顯示國人為球后戴資穎加油的熱情。
連假過後，MOD持續為客戶備上熱門好萊塢強檔鉅片，包含變形金剛首部主角個人電影《大黃蜂》及導演奈沙馬蘭全新驚悚力作《異裂》，讓客廳精采不斷！
MOD 4天連假精彩滿載，狂賀球后小戴勇奪三連霸、電影排行榜國人最愛英雄動作片
BWF大馬公開賽於4/7精彩落幕，羽球球后戴資穎最後以直落二擊敗日本山口茜，成功衛冕女單冠軍三連霸。比賽期間，頻道收視率近1，MOD「BWF專區」吸引近10萬人次瀏覽，冠軍賽當天專區更湧入2.5萬粉絲回看賽事、瀏覽精彩內容，見證了球后奪冠精彩時刻。
清明婦幼四天連假中華電信MOD電影再傳佳績，院線直送單點付費電影較平日周末銷售成長2成，其中由DC狂野英雄《水行俠》奪銷售冠軍；改編同名小說的史詩冒險鉅片《移動城市：致命引擎》與J.K.羅琳奇幻冒險電影《怪獸與葛林戴華德的罪行》緊追在後。奧斯卡最佳動畫《蜘蛛人：新宇宙》、《自由之心》導演史提夫麥昆新作《寡婦》，同樣也名列前茅，登上熱門電影排行Top 5。
除了好萊塢強檔新片外，2019年日本奧斯卡最佳動畫《未來的未來》、迪士尼真人童話故事《胡桃鉗與奇幻四國》及強勢回歸的《超人特攻隊2》等動畫電影也深受MOD家庭客戶喜愛。春假前搶先開放包月會員收視的《名偵探柯南：零的執行人》更成電影199一大亮點，榮登連假四天電影199熱播王。
MOD持續精彩， 《大黃蜂》、《異裂》熱門強片即將上架，敬請期待！
中華電信MOD不僅締造佳績、收視率翻倍成長，更以非傳統電視收看模式創造良好市場口碑，客戶數破205萬且持續攀升。為搶攻宅經濟商機，且致力提供用戶豐富電影類型、收看時間的選擇自由，特於4/17新上架《變形金剛》系列衍生電影《大黃蜂》與時隔19年的《分裂》三部曲最終章《異裂》回饋觀眾，預計再次帶動MOD電影搶看熱潮。
球后蟬聯破紀錄！戴資穎BWF新加坡公開賽4/12起獨家鎖定MOD、Hami Video
接下來戴資穎將參加超級500的新加坡公開賽，力拚連續拿下冠軍。預計這一站首輪將會碰上華裔美籍名將張蓓雯，八強可能對上韓國一姐成池鉉，四強則可能碰上大馬賽冠軍戰對手日本山口茜，或是泰國伊瑟儂，場場關鍵精彩可期。愛爾達體育3台將從4月12日八強賽開始現場直播，邀請全台球迷繼續為小戴集氣加油！