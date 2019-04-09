中華電信MOD BWF、電影連假經濟雙引擎

全台最大影視平台中華電信MOD於清明連假期間推出好康優惠活動 ，搶攻連假看片商機，針對兒童族群推出的優惠活動-「 幸福扭蛋童樂會」共吸引70萬人次點擊，創下佳績。此外， DC超級英雄強片《水行俠》、日本超人氣動畫《名偵探柯南： 零的執行人》分別勇奪銷售、點閱冠軍， 帶動MOD電影專區破百萬點閱數。

由中華電信MOD、Hami Video 獨家轉播的BWF大馬公開賽也於4/4-4/ 7民眾皆連假出遊期間，頻道收視率近1， 專區吸引近10萬人次收看的好成績， 顯示國人為球后戴資穎加油的熱情。

連假過後，MOD持續為客戶備上熱門好萊塢強檔鉅片， 包含變形金剛首部主角個人電影《大黃蜂》 及導演奈沙馬蘭全新驚悚力作《異裂》，讓客廳精采不斷！

MOD 4天連假精彩滿載，狂賀球后小戴勇奪三連霸、 電影排行榜國人最愛英雄動作片

BWF大馬公開賽於4/7精彩落幕，羽球球后戴資穎最後以直落二 擊敗日本山口茜，成功衛冕女單冠軍三連霸。比賽期間， 頻道收視率近1，MOD「BWF專區」吸引近10萬人次瀏覽， 冠軍賽當天專區更湧入2.5萬粉絲回看賽事、瀏覽精彩內容， 見證了球后奪冠精彩時刻。

清明婦幼四天連假中華電信MOD電影再傳佳績， 院線直送單點付費電影較平日周末銷售成長2成， 其中由DC狂野英雄《水行俠》奪銷售冠軍； 改編同名小說的史詩冒險鉅片《移動城市：致命引擎》與J.K. 羅琳奇幻冒險電影《怪獸與葛林戴華德的罪行》緊追在後。 奧斯卡最佳動畫《蜘蛛人：新宇宙》、《自由之心》 導演史提夫麥昆新作《寡婦》，同樣也名列前茅， 登上熱門電影排行Top 5。

除了好萊塢強檔新片外，2019年日本奧斯卡最佳動畫《 未來的未來》、迪士尼真人童話故事《胡桃鉗與奇幻四國》 及強勢回歸的《超人特攻隊2》 等動畫電影也深受MOD家庭客戶喜愛。 春假前搶先開放包月會員收視的《名偵探柯南：零的執行人》 更成電影199一大亮點，榮登連假四天電影199熱播王。

MOD持續精彩， 《大黃蜂》、《異裂》熱門強片即將上架，敬請期待！

中華電信MOD不僅締造佳績、收視率翻倍成長， 更以非傳統電視收看模式創造良好市場口碑， 客戶數破205萬且持續攀升。為搶攻宅經濟商機， 且致力提供用戶豐富電影類型、收看時間的選擇自由，特於4/ 17新上架《變形金剛》系列衍生電影《大黃蜂》與時隔19年的《 分裂》三部曲最終章《異裂》回饋觀眾， 預計再次帶動MOD電影搶看熱潮。

球后蟬聯破紀錄！戴資穎BWF新加坡公開賽4/ 12起獨家鎖定MOD、Hami Video

接下來戴資穎將參加超級500的新加坡公開賽， 力拚連續拿下冠軍。預計這一站首輪將會碰上華裔美籍名將張蓓雯， 八強可能對上韓國一姐成池鉉， 四強則可能碰上大馬賽冠軍戰對手日本山口茜，或是泰國伊瑟儂， 場場關鍵精彩可期。 愛爾達體育3台將從4月12日八強賽開始現場直播， 邀請全台球迷繼續為小戴集氣加油！