2019新北市潑水節「石」來運轉14日登場 給你滿滿的祝福

「2019新北市潑水節」將於4月14日在中和區華 新街熱鬧登場！今年潑水節以「石來運轉」為主題，融入緬甸文化， 首度推出緬甸傳奇的風動石佛塔、泰刺激水戰龍船、 繽紛彩色泡泡及八大生肖祈福等主題潑水區，讓象徵吉祥、幸福、 健康的一朵朵水花在空中盛開，承載滿滿的祝福，特邀所有市民朋友 一起來體驗東南亞的新年節慶與祝福。

今記者會現場以當地象徵吉祥的貓頭鷹作為開運鳥宣示啟動， 特別邀請已在台灣落地生根的緬甸第三代子女參與， 藉由潑水節與家鄉親人互相祝福，象徵文化的交流與融合。 本次潑水節以緬甸文化為主軸，結合緬甸潑水節男神傳說，傳說Th a Gyar Min天神與Brahma天神打賭，因Brahma天神賭輸， 於是將自己的頭顱砍下，並交由七位仙女輪流守護， 每年新年最後一天進行交接儀式，交接儀式時會用Thabyay枝 灑水，因此演變出潑水節。

文化局局長蔡佳芬表示，新北巿政府自1998年起舉辦潑水節， 藉由本活動讓全國民眾認識東南亞文化， 增進臺灣民眾與新住民朋友間的瞭解與尊重， 是新北市潑水節最重要的價值，今年系列活動也首度跨出中、 永和地區，在板橋區及三重區辦理， 就是希望可以讓更多新住民朋友一同共襄盛舉。除4月14日登場的 主活動外，即日起至30日期間，也將辦理東南亞文化交流系列活動 14場，如親子體驗活動、主題電影、東南亞市集、社區走讀、 及東南亞料理教學等，各種豐富多采的活動，提供民眾免費參加， 千萬不要錯過！

本次活動將設置五大主題潑水區，包含高僧浴佛祈福、 緬甸傳奇的風動石佛塔、泰刺激水戰龍船、繽紛彩色泡泡及八大生肖 祈福，現場也將進行精彩藝文表演、 趣味闖關活動以及多項好禮摸彩活動，最大獎可獲得泰、 緬臺灣來回機票各一張！「2019新北市潑水節」精彩可期， 邀您一起來潑水祈福，同時感受東南亞過新年的氛圍與祝福，亦傳遞 我們對多元文化的尊重，體現居住在新北市的幸福感。相關資訊及活 動報名方式詳情請上https://www.culture. ntpc.gov.tw/xceventsnews/cont? xsmsid=0G295700334178642420& sid=0J088419852891390445查詢。