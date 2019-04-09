都會、水岸與廟宇　走讀三蘆在地情​

新北市教育局今(9)日在空軍三重一村舉行「 古重蘆‧新橋都-三重蘆洲文史生態區域課程」專書發表會，該書完 整呈現三重、蘆洲兩行政區在地文史、地理、 產業及生態走讀等珍貴資料，這是一本集結環境教育、 觀光旅遊及地方文史專書，教學、自用兩相宜的葵花寶典。

教育局長張明文表示， 十二年國教精神強調的是在地情境脈絡和跨領域的學習， 這本專書蘊含了「菜園、水岸、都會、生態與廟宇」，集合師長、 社大、在地業者、耆老、文史工作者等眾人之力， 透過講座研討及實地走讀，踏查區域內的人文環境與自然景觀， 發展為一套完整的在地文史生態課程，讓教育走出戶外， 加強學子對在地文化的認識與環境教育的扎根。

今日的發表會，選擇在107年底剛開放的空軍三重一村舉行， 深具在地傳承的歷史意義， 並由興穀國小大鼓隊及重陽國小舞蹈團進行開場表演， 更安排黑膠唱片音樂營造鄉土懷舊氛圍，以及眷村文化踏查解說， 立體的呈現出三重蘆洲地區的歷史脈絡。

工程及環境教育科劉美蘭科長提到， 新北市地理環境及在地資源相當多元，是實施環境教育的天然場域， 教育局99年起每年選定數個行政區出版區域生態文史課程專書， 今天的三重、蘆洲新書是第11本專書，除了實體書籍之外， 也建置雲端電子書，提供教師教學、學生遊學及民眾觀光使用， 真正達成「扎根在地‧放眼世界」的教育目標。 實體書籍購買請洽教育局秘書室：29603456分機2702， 歷年文史專書電子書免費閱讀請至「新北市永續環境教育中心- 資源平臺-文史專書」區。