西城男孩20週年巡迴演唱會　暑假林口體育場開金嗓

（台灣英文新聞/娛樂組 綜合報導）愛爾蘭團體西城男孩（Westlife）解散6年，終於在去（2018）年10月合體回歸，並宣佈將在今年7月28日於林口體育館舉行20週年紀念巡迴演唱會（The 20 Tour），除了帶來新歌外，也包含英國金榜冠軍單曲與歷年來金曲。

台灣主辦單位「理想國」（Live Nation Taiwan）表示，西城男孩預計7月28日在桃園林口體育館舉行20週年紀念巡迴演唱會。身為21世紀英國專輯銷量最高與最多冠軍單曲的團體，這一次預計演出14首英國金榜冠軍單曲與歷年來金曲，填補台灣粉絲多年來漫長等待。

中央社報導，西城男孩從出道起，憑著團員絕佳的默契與優美和聲，成為英國唯一連續獲得7首空降冠軍單曲的團體，截至目前為止全球唱片總銷量達到5500萬張，且累計有14首英國金榜冠軍歌曲，僅次於貓王（Elvis Presley）和披頭四（The Beatles）。

理想國指出，這次的20週年紀念演唱會是西城男孩7年來的首次大型巡迴，英國場次在48小時內即售出40萬張票，證明「男孩」魅力不受時間限制，依然人氣無法擋。

理想國表示，西城男孩為了不讓一直盼望他們復出的亞洲粉絲等待太久，優先安排在亞洲進行巡迴演唱會，並承諾除新歌外，也會演唱14首英國金榜冠軍單曲與歷年來金曲。