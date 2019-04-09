台北北投雅樂軒酒店Pinkaholic雙人下午茶

無關性別與年齡，粉紅色一直都有讓少女心難以招架的魔力。尤其在充滿粉艷櫻花、鮮嫩草莓的春季，更是襲來一股粉紅風暴，擄獲所有少女心。

台北北投雅樂軒酒店W XYZ BAR跟上這波粉色風暴，推出全新春季「Pinkaholic」雙人下午茶，將不同色調的粉紅色帶入鹹甜點及飲品，並於下午茶時段將光影幻化的彩虹燈牆改為大面粉紅燈牆，打造能秒殺相機記憶體的絕對粉紅時光。「Pinkaholic」雙人下午茶內含7款甜點、3款鹹點、兩杯無酒精特調、以及無限續杯咖啡或唐寧茶。

上層4款甜點滿足所有喜歡多層次口感的饕客，有季節限定的「巧克力裹新鮮草莓」、以Q彈不黏牙的麻糬包裹綿密紅豆餡和整顆酸香草莓的「草莓大福」、外皮薄脆且內餡滑順的「巧克力Bon Bon」、還有外酥內軟且入口即化的經典「馬卡龍」。

中層3款軟嫩綿密的甜點有夢幻「粉紅巧克力貝殼瑪德蓮」、高雅芳香的「莓果荔枝凍」、奢華糕點「草莓歐培拉」以草莓奶霜、草莓甘納許、及草莓果醬堆疊出不同層次的味覺饗宴。

下層3款鹹點可以轉換口味，有融合乳酪、培根和蛋香的「洛琳培根乳酪小塔」、炸到黃金色澤的「松露薯條」、以及鹹中帶甜的「粉紅炸雞鬆餅」。

雙人下午茶中，主廚最推薦上層的「巧克力Bon Bon」、中層的「莓果荔枝凍」、以及下層的「粉紅炸雞鬆餅」。「巧克力Bon Bon」需要多層工序、耗時堆疊已營造不同的口感，爽脆的黑巧克力外皮，搭配柔順甘納許及點心師手工製作的草莓果醬，一口就能品嘗到不同甜度的巧克力及酸甜果醬。「莓果荔枝凍」則以少女最愛的莓果及荔枝，將粉嫩顏色及水果清香加入晶瑩剔透的果凍，並以食用花瓣點綴，讓不少人愛不釋手。炸雞鬆餅一直是北投雅樂軒的經典主餐，外酥內軟的鬆餅，搭配鮮嫩多汁的無骨雞腿排，再淋上楓糖漿，看似衝突卻是絕妙的搭配，這次主廚特別以紅麴、甜菜根等食材，讓它化身為春季限定的「粉紅炸雞鬆餅」。

除了咖啡或唐寧茶搭配甜鹹點，還有兩杯無酒精特調，可選擇草莓奶昔為基底的「草莓農場」或沁涼酸甜的「草莓Mojito」，讓下午茶時光從吃的、喝的、到視覺，都充滿粉紅泡泡。