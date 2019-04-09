卓榮泰：保障初選制度 開跑後不宜驟然改變

總統蔡英文與前行政院長賴清德今天分別對初選表達看法，民進黨主席卓榮泰下午召開記者會表示，現行初選制度行之多年，他不是制度設計者，只是負責執行好，「我既然因制度保障而來，就要為保障制度而生」。

蔡總統上午在總統府召開記者會說明對民進黨總統初選的看法後，下午也透過LINE官方帳號呼籲黨必須發揮領導功能，蔡總統說，如果最後勝選才是唯一考量，黨中央就不能只是辦選務、當裁判，要保持更大的彈性，來尋找最佳勝選方案。這一局黨怎麼做，也攸關民進黨如何定義過去3年的執政；賴清德下午也召開記者會重申，堅定走完初選程序。

卓榮泰下午召開記者會表示，兩位總統參選人分別對外講話，可以感受兩人身為國家領導人高度與風度，未來初選活動，回到理性對話，讓人民看到民進黨未來希望。

卓榮泰說，在此拜託、要求與呼籲雙方支持者克制情緒、停止對立，雙方支持者在他臉書的有些留言實無可取，雙方支持者應停止與放下，才能真正團結、合作與勝選。

卓榮泰表示，完全同意總統所說「團結、合作、勝選是全黨上下最重要的目標與共識」，黨中央會以此作為初選選務的最高目標，協調小組過去這段時間竭盡心力、戰戰兢兢提出各種可能，為的就是實現團結、合作與勝選的目標。

他指出，現行黨內初選制度存在的意義就是化解黨內紛爭，初選制度的演變就是解決內部紛爭、得到社會最大支持，制度可以做調整與修正，然而不宜在初選開跑後驟然做出改變。

卓榮泰說，目前選務的時程是事前多次共同討論、集體決定，非他一人一己的意見；相關時程已經公告，參選人也完成登記之後，他必須堅守黨內民主精神與機制，依照進行中的規則，尋求黨內最大團結與社會最大支持，在這個基礎尋求各種彈性與可能，這須黨內與社會一起集思廣益。

他以黨主席補選投票率只有16.9%但沒有人質疑合法性為例表示，雖然黨主席選舉得票率72.6%，但黨主席不能因此逾越黨綱黨章任何權利，黨主席是受到制度保障與約束。

卓榮泰說，接任黨主席以來自知過渡性與階段性任務就是完成兩次立委補選以及辦好總統、立委黨內提名與輔選工作，維繫本土的政權與國會優勢。

他進一步表示，現行初選制度、提名條例與辦法都是行之多年，他不是制度設計者，只是負責執行好，「我既然因制度保障而來，就要為保障制度而生」，中央及地方的黨務系統，在黨內初選階段是選務機關，一定要公正才能順利運作，取信於民。

卓榮泰表示，未來初選之後就是選戰機關，一定要彈性靈活才能全力出擊爭取勝利，他堅信政治是信仰、誠信、是一種感動人民的力量，人民會因感受到黨不忘初衷而來，為台灣團結而戰。

他強調，黨必須徹底改變過去思維與行為模式，退此一步再無翻身的機會，會再失去人民僅存的信任，蔡總統與賴清德都是具傑出政治智慧與胸襟的領導者，一定會將團結合作視為黨員的基本義務與責任，把全體黨員與支持者對民進黨的共同期待置於首要考量，將2020大選勝利視為無可取代唯一的目標。

民進黨總統初選協調期12日截止，尋求競選連任的蔡總統和黨內挑戰者賴清德昨天首度會面，分別各自陳述想法和立場。民進黨10日將再次召開中執會，由總統初選5人協調小組向中執會提出報告。