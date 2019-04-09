舞蹈空間舞團歡慶30週年　七檔節目探親子關係、當代科技5/11登場

（台灣英文新聞/劉怡均 台北採訪報導）已成立近30年的舞蹈空間舞團，將於5月推出首波系列活動慶祝舞者回娘家，以「勥」為精神透過意識、物件及親子的劇場型態帶來7檔節目，將於5月11日至26日演出。

舞蹈空間舞團成立於1989年，1990年推出第一個作品，現在迎接30周年慶，五月的首波系列節目邀請7位舞團前任，及現役的舞者們展演新創作，共同為舞團慶生，推出了以「勥」為主題，共3套系列7檔演出。



舞蹈空間舞團成員合影，右起：黃于芬、藝術總監平珩、陳凱怡、鄭伊雯、葉王洲、林季萱及汪秀珊（圖/台灣英文新聞Lyla Liu）

舞蹈空間是ㄧ個平台，以呈現不同編舞家作品為主，藝術總監平珩更鼓勵編舞家跨界接觸，嘗試新媒材呈現新創作，舞蹈空間的「空」，則可以成就各種可能、包容各種創意。此次，命名「勥」字，拆開來看為「強」、「力」二字，象徵著舞團成功的30週年，以及舞者們創作的強勢回歸。

平珩說明，「勥」將帶來的7檔節目，再次點亮這個平台，這些以青春歲月淚水汗水灌溉耕耘這個空間的舞者們，以精彩作品回歸舞團慶生，更能彰顯這個空間的核心價值。

7位編舞家各自以不同的命題切入創作，運用不同的素材、物件、影像等等，融入他們最熟悉的身體，料理成各種不同的饗宴，就待觀眾們上桌細細品味，節目共可分為「親子劇場」、「意識劇場」以及「物件劇場」。

其中，5位編舞家是2002年到2005年間進舞團的，包含舞團現任助理藝術總監的陳凱怡、自由舞者葉王州、舞蹈空間25周年「紅與白」的編舞鄭伊雯、目前在交大念博士班的黃于芬，以及去年作品被選入「相遇舞蹈節」的汪秀珊；另外，2位是2013年入團的邱昱瑄和2016年入團的現役舞者林季萱。

「勥」的演出分成3個週末，第一檔在5月11日週末推出親子劇場，是由舞團的「總教頭」陳凱怡所編創，結合在新古典舞團擔任過主角的老公與小孩及舞團最年輕的三位男舞者共同演出，以打電動遊戲、創造一個孩子遊樂園的概念，對親子間的「成長」，提出各自的心聲。

5月18日起接續的2個週末，將由2套節目輪番演出共6個場次。其中一套是歸類為「物件劇場」的3支作品，並引用不同媒介為創作主題，分別為葉王洲的「Dot ‧」、汪秀珊的「MISS A」、以及林季萱的「心的物語-身」。

另外，「意識劇場」的節目，盼更直指人心的探討生活日常，3檔作品包含鄭伊雯的「跟你說真的」、邱昱瑄編創的「Wendy」，是由擔任舞者的韋云呈現、黃于芬的「偽實象限」。

以上節目主題囊括多元，包含科技、心理學、電玩等，更多詳情請前往官網或臉書專頁查詢。



汪秀珊的「MISS A」透過舞作來傳達身體的警訊所帶來的反思，以及對抗病毒的孤獨感。透過對抗病毒的蔬菜水果與馬桶等物件的互動，轉換成舞作中緊湊巧妙的肢體編排，完全無法預料下一步的緊湊，掐緊了情緒的起伏一起脈動。（圖/舞蹈空間）



林季萱的作品「心的物語-身」，則是以「偶」為物件，從兒童心理學「安全毯理論」作為母題，將偶化身為我們共同的「童年」，從打開封存的紙箱中，進入四個奇幻色彩的篇章。（圖/舞蹈空間）



「勥」（影/Facebook）