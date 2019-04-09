罕病緬甸女童跨海來台就醫 台企與醫療團隊聯手助新生

（台灣英文新聞/ 文化組 綜合報導）一名患有「眼耳脊椎發育異常症候群(Goldenhar syndrome)」的11歲緬甸女童小勒，去年8月由外貿協會及緬甸臺北經濟文化辦事處合作，提供簽證及來台就醫安排協助，透過中國醫藥大學附設醫院組成跨專科醫療團隊、寶成國際集團提供全數醫藥費贊助，來台就醫。歷經7個月手術治療，原本模糊的視力已獲得改善，上帝遺忘的右耳也獲得重建。

為了醫治小勒，中國附醫國際醫療中心陳宏基院長組成跨專科醫療團隊，展開三階段治療計畫。陳宏基院長表示，第一階段眼科手術由兒童眼科林慧茹主任負責，手術治療小勒原本視力模糊、散光與斜視，視力度數由0.1進步到0.7；散光度數從750降到500，也一併改善斜視症狀，積極矯正復健，視力恢復良好。

第二階段由陳宏基院長接手，取小勒自身肋骨，經數次手術，重建整形右耳耳廓，重現美麗耳朵，而第三階段手術，預計兩年半後交由牙醫部陳遠謙主任進行右下頷骨與咬合矯正手術以重建右臉。而小勒今年10月也會回診。

小勒返國前開心接受眾人祝福，更用中文道謝「謝謝臺灣」、「謝謝大家」，融化了在場所有人的心。這是貿協在緬甸國際醫療人道救援，繼去年林口長庚醫治雙腳緬甸燙傷小女孩後的第二個案例。